Сирия — не «трясина для России»: эксперт разоблачил материал катарского журналиста

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Информационная война против российской военной операции в Сирии не прекращается, даже несмотря на очевидные для всех успехи, которых удалось достичь сирийским правительственным войскам и их союзникам при поддержке ВКС РФ.

По заявлению главы Антитеррористического центра стран СНГ генерал-полковника полиции Андрея Новикова, на данный момент от сил «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) освобождено 90% территории Сирийской Арабской Республики. Успешно проходит и борьба со второй по значимости террористической группировкой «Джебхат ан-Нусрой»1 (запрещено в РФ) и образованной вокруг нее террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» в районе так называемого «Большого Идлиба». Несколько дней назад в результате точечных авиаударов ВКС РФ было уничтожено 12 полевых командиров «Джебхат ан-Нусры» (запрещено в РФ), и был критически ранен глава альянса террористов Джулани. При активном участии российского дипломатического корпуса идет процесс мирного урегулирования гражданского конфликта в Сирии. На сегодняшний день, благодаря переговорам в Астане и достигнутых в ходе них договоренностей, удалось добиться того, что сирийская оппозиция отказалась от требования ухода Башара Асада с поста президента САР, что, по мнению замглавы МИД РФ Геннадия Гатилова приведет к консолидации оппозиции и сделает переговоры эффективнее.

Однако катарское издание Al-Arab опубликовало материал Ахмеда Мувафака Зидана (Ahmed Muwafak Zidan) о том, что «Сирия станет новой трясиной для России». Автор аргументирует это якобы возросшими финансовыми потерями, а также противоречиями между Россией и США на сирийском театре военных действий.

Так, например, процесс деэскалции, инициированный российской стороной, по мнению катарского журналиста, объясняется не стремлением посадить за стол переговоров противоборствующие силы для дальнейшего мирного урегулирования сирийского конфликта, а тем, что российская военная операция в Сирии является «тяжелым бременем для бюджета России».

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей назвал публикацию катарского журналиста очередным заказом против России:

«Сначала писали, что Сирия — это «болото для России», в котором она увязнет. Но Россия не увязла, а осушила это болото. Теперь он придумал «трясину». Ничего нового он, в принципе, не написал в своей статье, а лишь только пытается на определенном историческом этапе все опять обобщить и выдать за некую логику своих аналитических измышлений. Но всему миру известно, что Россия за два года изменила ситуацию в Сирии коренным образом».

Эксперт подчеркнул, что Россия изначально ставила задачу после боевых действий сесть за стол переговоров, посадив за него все оппозиционные силы.

«Только России удалось это осуществить в Астане. Если говорить о военной операции, она также проводится успешно. Более 90% территории Сирии освобождено от боевиков. Это ведь заслуга не американской коалиции, а ВКС РФ, которые поддерживают сирийские правительственные войска. Это не Катар там участвовал. Именно Россия смогла обеспечить продвижение сирийской армии».

Эксперт отметил, что зоны деэскалации — это не попытка якобы снизить военные расходы, а прорывная идея, которую генерировала Россия:

«Это есть переход от боевых действий к политическому урегулированию. Все заявляли о том, что военного решения в Сирии нет. Но кто будет заниматься переводом из военной плоскости в плоскость политического урегулирования? Какие будут задействованы механизмы? Никто ничего не предложил, а мы это осуществляем».

Ни для кого не секрет, что отношения России и США — довольно сложные, обратил внимание эксперт:

«Но тут много факторов. Между Россией и Соединенными Штатами есть некоторые противоречия, которые заставляют США идти по пути конфронтации. Но при этом, на встрече в рамках саммита «G20» руководителей России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа именно Сирия стала направлением, где было достигнуто определенное взаимопонимание, особенно на юге Сирии, где была создана юго-западная зона деэскалации».

Наш собеседник резюмировал, что статья катарского журналиста — это очень дешевый, односторонний, необъективный, заказной аналитический материал, который требует квалифицированного разоблачения:

«Конечно, критиковать и обсуждать легко, тем более, по заказу, чтобы очернить Россию. Чему радуется этот катарский журналист-аналитик. Он хочет, чтобы процветал «исламский Халифат»? И так Катару объявили бойкот за то, что он якобы помогал боевикам».

1 Организация запрещена на территории РФ.