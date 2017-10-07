Навальный «бросает под танки»

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7 октября 2017 года сторонники Алексея Навального собираются провести массовые публичные акции по всей стране. Провести их обещают во всех городах, где организованы «избирательные штабы» блогера. В большинстве случаев предварительно речь идет об одиночных пикетах, но в Москве и Санкт-Петербурге единомышленники Навального собираются провести митинги.

К сожалению, еще во время подготовки акция сторонников Навального грозится выйти из-под контроля — в социальных сетях и со страниц звучат призывы к проведению митингов в несогласованных точках столицы и города на Неве, а в других городах — о замене одиночных пикетов на такие же несогласованные акции. И, скорее всего, действия властей при таком сценарии развития событий будут максимально адекватными.

Ключевые города: Москва

Московские власти отказали в проведении митингов сторонников Навального 6, 7 и 8 октября. Связано это с тем, что заявки на проведение митингов были поданы с многочисленными нарушениями, в частности, касающимися безопасности самих митингующих. В департаменте безопасности столицы заявили, что выбранные штабами Навального площадки для митингов — площадь Революции, Пушкинская площадь, площади Яузские Ворота и Тверская Застава и на проспекте Академика Сахарова, на которых было заявлено проведение массовых мероприятий с участием не менее 15 тысяч человек, были отклонены по «объективным причинам», которые были перечислены в ответных письмах департамента организаторам.

В частности, мотивировка столичных властей была полностью озвучена для отказа по заявке на митинг на проспекте Академика Сахарова: «На площади Тверская Застава отсутствует площадка для проведения публичного мероприятия в формате митинга с заявленным количеством участников. Кроме того, на площади Тверская Застава проходят трамвайные пути — разворотное кольцо — и находится остановка трамваев маршрутов №7 и №9. Таким образом, у организаторов митинга объективно отсутствуют возможности для обеспечения должной безопасности для участников мероприятия» ,— прокомментировали заявку сторонников Навального в департаменте безопасности Москвы.

Опасения московских властей касательно обеспечения безопасности митингов сторонников Навального в Москве вполне обоснованы — у всех еще свежи в памяти авантюрные действия блогера 12 июня 2017 года, когда он буквально за несколько часов до начала митинга в Москве внезапно объявил, что запланированный митинг переносится с проспекта Сахарова на Тверскую улицу, где в то же время проходил фестиваль российских реконструкторов. Итогом такого пренебрежения нормами безопасности при проведении несанкционированного митинга стали массовые столкновения участников фестиваля реконструкторов с митингующими сторонниками Навального, которые только по счастливой случайности не привели к человеческим жертвам.

Вероятно, сценарий выхода на Тверскую улицу будет повторен штабом Навального и в эту субботу — именно к такому опасному и несогласованному действию призывает сейчас обращение на его сайте. Насколько удачно удастся в этот раз избежать практически неизбежных столкновений сторонников блогера и сил правопорядка — вопрос открытый. Практически и Навальный, и его штабы вновь действуют по старому сценарию — вместо нормальной работы по согласованию митинга они «бросают под танки» (а точнее — просто бездумно подвергают опасности) и своих сторонников, и всех жителей столицы и гостей Москвы, которые могут оказаться на Тверской улице во время несанкционированного митинга.

Именно к исполнению закона призывают российские власти сторонников Навального. «Существует законодательство на сей счет, и правило проведения различных акций регламентировано действующим законодательством. Нарушение этого законодательства, соответственно, преследуется по закону», — заявил по поводу возможных несанкционированных акциях оппозиции, Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России.

Ключевые города: Санкт-Петербург

Столь же авантюрно ведут себя сторонники Навального и в «северной столице» — Санкт-Петербурге. Там основной точкой конфликта является Марсово Поле, где 7 октября сторонники блогера, находящегося сейчас под арестом, планируют провести протестный митинг.

Ранее Марсово Поле входило в перечень так называемых «гайд-парков» — общественных городских территорий, которые изначально приспособлены для проведения массовых мероприятий граждан и, в силу этого, могут использоваться для не согласованных с властями массовых акций.

Однако, еще 21 августа 2017 года Марсово Поле в Санкт-Петербурге было исключено из списка санкт-петербургских «зеленых зон» по проведению митингов. Связано это было как с многочисленными обращениями граждан, которые справедливо жаловались на неуместность проведения митингов на братской могиле, так и с тем, что 17 августа того же года на Марсовом поле прошел скандальный митинг сторонников ЛГБТ, который перерос в драки и столкновения с противниками открытой пропаганды гомосексуализма.

В настоящий момент времени в Санкт-Петербурге (как и в Москве) осталось несколько гайд-парков, где можно проводить митинги без согласования, но все они находятся на окраинах городов. Такое расположение «зеленых зон» и возможность проведения там безопасных и фактически сразу же законно согласованных властями мероприятий не устраивает политтехнологов Навального. Во-первых, в таких условиях им гораздо труднее обеспечить нужную массовую явку и, во-вторых, при подаче такой заявки отсутствует запрограммированный конфликт с властями, используемый штабами Навального для подогрева весьма убогой повестки «освобождения национального героя».

А что в провинции?

Между тем в некоторых городах массовые акции сторонников Навального весьма буднично согласованы и пройдут, судя по всему, спокойно и без эксцессов. Так, согласия о месте и времени проведения митингов удалось достичь в Екатеринбурге и в Нижнем Новгороде. Кроме того, во многих городах митинги сторонников блогера пройдут в уже упомянутых гайд-парках, где согласование митинга с властями не является обязательным и действует уведомительный вариант заявки.

Кроме того, во многих городах России согласованы групповые пикеты сторонников Навального, что тоже не позволяет говорить о том, что «власть запрещает любые действия оппозиции». Фактически, там, где штабы блогера провели нормальную работу по согласованию митингов, власти спокойно пошли им навстречу и предоставили возможность проведения согласованных и продуманных с точки зрения безопасности митингов.

С другой стороны, уже понятно, что российские власти не допустят повторения сценария 12 июня, когда несанкционированные митинги на Тверской улице в Москве и митинг на Марсовом Поле в Санкт-Петербурге переросли в стычки между сторонниками политика и не толко его противниками, но и жителями Москвы и Санкт-Петербурга и гостями столичных городов. В силу чего можно ожидать, что действия властей во время попыток проведения несанкционированных митингов в эти выходные будут максимально жесткими, однако, безусловно, в рамках закона.