Установлен организатор поездки мигрантов, попавших в ДТП под Владимиром

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Москва, 7 октября. Полицейскими установлен организатор поездки мигрантов в автобусе, который столкнулся с поездом во Владимирской области. Им оказался 36-летний гражданин Казахстана.

Представители пресс-службы Управления на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу сообщили, что полиция возбудила уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции», передает ТАСС. В ведомстве отметили, что в ходе проведения проверки установлено, что пассажиры автобуса — граждане Узбекистана, которые находились на территории РФ с нарушением миграционного законодательства.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что число жертв ДТП с автобусом под Владимиром увеличилось до 17‍ человек.