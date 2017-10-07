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Общество
Установлен организатор поездки мигрантов, попавших в ДТП под Владимиром
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    Установлен организатор поездки мигрантов, попавших в ДТП под Владимиром

    11:13  7 Октября 2017
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    Установлен организатор поездки мигрантов, попавших в ДТП под Владимиром

    Москва, 7 октября. Полицейскими установлен организатор поездки мигрантов в автобусе, который столкнулся с поездом во Владимирской области. Им оказался 36-летний гражданин Казахстана.

    Представители пресс-службы Управления на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу сообщили, что полиция возбудила уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции», передает ТАСС. В ведомстве отметили, что в ходе проведения проверки установлено, что пассажиры автобуса — граждане Узбекистана, которые находились на территории РФ с нарушением миграционного законодательства.

    Ранее «Газета.ру» сообщала, что число жертв ДТП с автобусом под Владимиром увеличилось до 17‍ человек.

    Автор: Алексей Громов
    #дтп #владимирская область
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