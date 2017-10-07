1997 — 2017: Россия двадцать лет спустя

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Для истории отрезок в 20 лет — это практически эпоха. Особенно — для отечественной истории.

В 1917 году произошли две революции: Февральская и Октябрьская. В 1937 году начался «Большой террор», связанный с преобразованием Советского Союза из «государства диктатуры пролетариата» в «общенародное социалистическое государство».

В 1941 году Третий рейх и его союзники вторглись на территорию СССР, началась Великая Отечественная война. В 1961 году полет Юрия Гагарина открыл космическую эру в истории человечества.

В 1962 году начался Карибский кризис, обозначивший первое отступление Советского Союза на международной арене. В 1982 году умер Леонид Брежнев, с фигурой которого связана «эпоха застоя».

Если сегодня оглянуться на 20 лет назад — возникнет ли у нас ощущение, что мы живем в другом времени, в другой исторической эпохе?

Наверное, в целом все-таки нет: слишком многое до сих пор связывает современную Россию не только с «лихими девяностыми» и «рыночными реформами», но и с предшествующим «перестроечным» периодом. Действующая Конституция РФ была принята еще в 1993 году, итоги двух «волн» приватизации официально никто не отменял, уровень социального и даже регионального неравенства остается гораздо выше среднемировых показателей, а «деноминированные» банкноты образца 1997 года по-прежнему находятся в обращении.

Но сказать, что Россия за прошедшие двадцать лет вообще не изменилась, нельзя. 1997 и 1998 годы были своего рода «дном», низшей точкой падения России. И если сопоставить некоторые — возьмем для примера десятку самых, на мой взгляд, важных — моменты ситуации «тогда» и «сейчас», разница становится очевидной.

Объем внутреннего валового продукта (ВВП)

Как известно, этот фундаментальный для современной экономики показатель может быть рассчитан в двух вариантах: 1) по номинальному обменному курсу национальной валюты к американскому доллару и 2) по паритету покупательной способности (ППС). Как правило, второй вариант для большинства стран мира оказывается выше, чем первый, поскольку США как государство-эмитент «вечнозеленых баксов», исполняющих роль мировой валюты, потребляет почти в два раза больше товаров и услуг, чем производит, а потому заинтересовано в «дорогом» долларе.

Так вот, в 1997 году российский ВВП составлял 1,396 трлн деноминированных рублей, что соответствовало 346,1 млрд долларов по обменному курсу и 580 млрд долларов по ППС (версия МВФ), удельный вес РФ в мировом ВВП составил 1,7%, 14-е место среди стран мира. В 2016 году соответствующие показатели выглядели следующим образом: 86,043 трлн рублей, 1,287 трлн долларов по обменному курсу и 3,8 трлн долларов по ППС (версия МВФ), 3,17% мирового ВВП, 6-е место среди стран мира. Иными словами, отечественная экономика за эти годы выросла минимум в 3,7 раза, развиваясь почти вдвое более высокими темпами, чем мировая. Хотя после кризиса 2008-2009 годов, а затем — введенного против нашей страны в 2014 году режима санкций со стороны США и их союзников, темпы роста существенно замедлились. Весьма показательной характеристикой, своего рода «лакмусовой бумагой», для состояния реальной экономики является производство и потребление электроэнергии. В 1997 году Россия выработала 824 млрд кВт/ч, в 2017 году — 1087 млрд кВт/ч (рост на 31,92%).

Самодостаточность российской экономики

В 1997 году экспорт товаров и услуг из РФ составил 89 млрд долларов (25,71% ВВП по обменному курсу и 15,34% ВВП по ППС), а импорт — 46,7 млрд долларов (13,49% ВВП по обменному курсу и 8,05% ВВП по ППС). По итогам 2016 года российский экспорт достиг 285,491 млрд долларов (22,18% ВВП по обменному курсу и 7,51% ВВП по ППС), а импорт — 182,262 млрд долларов (14,16% ВВП по обменному курсу и 4,8% ВВП по ППС). Иными словами, за этот период степень «открытости» отечественной экономики для мировой снизилась почти вдвое, наша страна в экономическом отношении стала намного более самодостаточной, в меньшей степени зависящей от внешних рынков и господствующей на них конъюнктуры.

Внешний долг

На 1 января 1998 года внешний долг Российской Федерации составлял 182,883 млрд долларов (52,84% от ВВП по обменному курсу и 31,53% от ВВП по ППС), из них государственный долг — 149,933 млрд долларов (соответственно, 43,32% и 25,85%), а корпоративный — 32,95 млрд долл. (9,52% и 5,68%). К началу 2017 года внешний долг РФ достиг отметки в 513,478 млрд долл. (39,9% от ВВП по обменному курсу и 13,61% от ВВП по ППС). При этом государственный долг снизился до 51,443 млрд долл. (соответственно, 4% и 1,35%), а корпоративный — вырос до 462,035 млрд долл. (соответственно, 35,9% и 12,16%). Нетрудно подсчитать что за этот период отечественный ВВП вырос на 3,32 трлн долл., а внешний долг — на 330,593 млрд долл., иными словами — каждый занятый доллар соответствовал росту ВВП более чем на 10 долларов.

Это если считать по ППС, по обменному курсу к доллару эффективность заимствований выглядит значительно ниже: всего 2,85 производимых дополнительно доллара на каждый занятый, но, например, для США аналогичный баланс выглядит отрицательно: их внешний долг за 1997-2017 годы вырос на 14,896 трлн долл., с 5,015 до 19,911 трлн долл., а ВВП — на 10,237 трлн долл., с 8,332 до 18,569 трлн долл., то есть на каждый доллар роста ВВП пришлось 1,45 доллара, взятого в долг за рубежом. По данной позиции российскую экономику можно считать минимум в 4,14 раза эффективнее американской.

Золотовалютные резервы

По состоянию на 1 января 1998 года золотовалютные резервы (ЗВР) России составляли сумму, эквивалентную 17,785 млрд долл., из них золота — 506,88 тонн. На 1 января 2017 года ЗВР оценивались в 377,741 млрд долл. (рост в 21,24 раза), из них золота — 1615,19 тонн (рост в 3,19 раза). К 1 октября 2017 года объем ЗВР достиг 424,766 млрд долл. (рот в 28,33 раза), а золота — 1796,24 тонны (рост в 3,54 раза). Отношение ЗВР к внешнему долгу увеличилось с 9,72% до 73,56% (в 7,57 раза), по объему золотого запаса Россия поднялась с 11-го на 5-е место в мире.

Доходы населения

Денежные доходы среднестатистического жителя России в 1997 году составили (с учётом деноминации) 920 рублей в месяц, что было эквивалентно 165,41 долл. в месяц или 1985 долл. в год (84,59% ВВП по обменному курсу). По итогам 2016 года данный показатель достиг 26483 рублей в месяц, что эквивалентно 395,06 долл. в месяц или 4741 долл. в год (54,08% ВВП по обменному курсу). Даже с учётом высокого уровня дифференциации доходов и роста совокупной долговой нагрузки населения, уровень жизни по сравнению с показателями двадцатилетней давности повысился в среднем в 1,4-1,5 раза.

Демографическая ситуация

В 1997 году рождаемость в России была на уровне 8,6‰ (1,2685 млн родившихся), смертность — 13,8‰ (2,0158 млн умерших), естественная убыль составила 747,3 тысячи человек, численность населения страны за счёт притока мигрантов сократилась на 474 тысячи (со 147,976 до 147,502 млн) человек, средняя продолжительность жизни достигла 66,7 года (60,89 лет для мужчин и 72,75 года для женщин). По итогам 2016 года зафиксировано 1,2755 млн родившихся (8,7‰), 1,2673 млн умерших (8,65‰), естественный прирост населения составил около 82 тысяч человек, население страны увеличилось на 259 тысяч (со 146,545 до 146,804 млн) человек; средняя продолжительность жизни достигла рекордного за всю историю показателя 72,1 года (67 лет для мужчин, 77,3 года для женщин). То есть российские женщины стали жить, по сравнению с 1997 годом, почти на 5 лет, а российские мужчины — на 6 с лишним лет дольше.

Не зря же президент России Владимир Путин этим летом заявлял, что вопрос демографии остается одним из важнейших приоритетов в политике нашего государства.

Обороноспособность

Российская армия в 1997 году обладала весьма ограниченной боеспособностью, что показала первая чеченская кампания. Войска были плохо обучены, вооружены и обмундированы, офицерский и сержантский корпус месяцами не получал денежного довольствия, уровень которого, к тому же, «не дотягивал» до реального прожиточного минимума, более трети призывников приходилось в течении нескольких месяцев «докармливать», чтобы восполнить имеющийся у них дефицит массы тела.

Даже во время конфликта в Южной Осетии в августе 2008 года, завершившегося крахом грузинской агрессии, боевые возможности российской армии были в значительной мере ограничены, что привело к смене всей военной доктрины России и к форсированной модернизации отечественных Вооруженных сил, которая должна завершиться к 2020-2025 годам. Воссоединение Крыма и сирийская кампания 2015-2017 годов продемонстрировали качественно новый уровень российской армии, которая в настоящее время признается наиболее боеспособной и эффективной среди всех армий мира, способной к «проекции силы» далеко за пределами национальных границ.

Территориальная целостность

Уничтожение Советского Союза активизировало множество территориальных конфликтов на постсоветском пространстве и по всему периметру границ Российской Федерации. Особую угрозу представляли проблемы Южных Курил, Баренцева моря, делимитации российско-китайской границы, а также полуострова Крым, переданного УССР из состава РСФСР в 1954 году, и города Севастополь как главной базы Черноморского флота России. В настоящее время большинство этих проблем снято с повестки дня, по итогам референдума 16 марта 2014 года состоялось воссоединение Крыма с Россией.

«После тяжелого, изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань», — заявил Владимир Путин.

«Властная вертикаль»

О том, что результаты президентских выборов 1996 года не будут отражать волеизъявление российских избирателей, было известно задолго до даты их проведения. О том, как имевший предвыборный рейтинг на уровне 2% Борис Ельцин был переизбран во втором туре голосования 3 июля 1996 года на пост президента РФ, свидетельствует множество источников. Известно, что в выборной кампании Ельцина руководила команда «политтехнологов» из США, финансирование осуществляла группа олигархов, известная как «семибанкирщина», широко стал известен инцидент с «коробкой из-под ксерокса», в которой сотрудники избирательного штаба Ельцина выносили 583 тысячи долларов наличными, за 1996-97 годы «пирамида ГКО», запущенная в интересах олигархов и иностранных «инвесторов», выросла до 502 млрд рублей (около 90 млрд долл.).

Согласно прозвучавшему тогда заявлению олигарха Бориса Березовского, который считался «серым кардиналом Кремля», государственная власть России должна служить крупному капиталу: как российскому, так и транснациональному. И это были не «просто слова», а отражение реальной ситуации во всех сферах российской жизни: от социальной до внешней политики. В настоящее время свыше 50% отечественной экономики тем или иным образом находится под контролем государственных структур, политические амбиции крупного капитала если не полностью сведены к нулю, то вытеснены из публичного коммуникативного пространства РФ, Разрыв между властью и обществом еще не преодолен, но уже не угрожает безопасности государства.

Внутриполитическая стабильность

После подписания 31 августа 1996 года Хасавюртовских соглашений, которые означали состояние «ни мира, ни войны» с «Чеченской республикой Ичкерия» (ЧРИ), претендовавшей на полную независимость, РФ оказалась перед угрозой нового «парада суверенитетов» и распада в качестве единого государства, поскольку целым рядом «национальных» субъектов Федерации было официально заявлено о непризнании и/или спорности правового статуса, закрепленного за ними Конституцией 1993 года, а Республика Татарстан, с которой еще 15 февраля 1994 года был подписан договор о разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти, высказалась в пользу присоединения к Союзному государству России и Белоруссии на правах самостоятельного субъекта.

К 2017 году все субъекты РФ находятся в едином конституционно-правовом поле. ЧРИ прекратила свое существование: де-факто после второй чеченской кампании 1999 года, а де-юре — после указа её «президента» Доку Умарова от 6 октября 2007 года о создании «Кавказского эмирата». Никакой реально подконтрольной территории у «органов власти» ЧРИ к тому времени не оставалось. Характерная для «лихих девяностых» «диктатура денег» медленно, но верно сменяется «диктатурой национальных интересов».

И это, пожалуй, главный итог прошедшего двадцатилетия для России.