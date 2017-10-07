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Политика
Глава Абхазии отметил рост политического могущества России при Путине
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    Глава Абхазии отметил рост политического могущества России при Путине

    12:00  7 Октября 2017
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    Глава Абхазии отметил рост политического могущества России при Путине

    Сухум, 7 октября. Президент Абхазии Рауль Хаджимба поздравил главу России Владимира Путина с днем рождения, сообщили в пресс-службе абхазского лидера.

    Хаджимба поздравил президента России с 65-летием от имени жителей Абхазии и от себя лично. 

    «За годы вашей работы на посту президента Российской Федерации произошли поистине исторические изменения, связанные со значительным укреплением роли России в мире, ростом политического и военного могущества Российского государства, развитием экономики и повышением уровня жизни граждан», — обратил внимание он в своем поздравлении.

    Глава Абхазии признался, что Путин пользуется «колоссальным авторитетом» в народе его страны. Он также подчеркнул, что Сухум заинтересован в дальнейшем укреплении отношений с Москвой.

    Глава Абхазии отметил рост политического могущества России при Путине

    Путины Хаджимба пожелал крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в служении России.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #путин #хаджимба #абхазия #поздравление #день рождения
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