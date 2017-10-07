Головная боль для ЕС: как Каталония выбрала выход из Испании

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Правительство Каталонии объявило окончательные результаты референдума по вопросу о независимости региона от Испании. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

За отделение Каталонии от Испании проголосовали 90,18% участников плебисцита, против выхода выступили 7,83%. Всего в голосовании приняли участие 2,3 миллиона человек, что составляет примерно 43% от общего числа зарегистрированных избирателей.

Каталонский пример

Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в беседе с корреспондентом ФАН пояснил, что каталонский пример показывает, что принцип права наций на самоопределение все труднее сочетается с принципом территориальной целостности государства. Первая доктрина появилась к концу Первой мировой войны, когда большие европейские империи распадались на множество маленьких национальных государств. Затем этот принцип «ожил» во время падения коммунизма в Восточной Европе.

«Это были примеры относительно бескровных и более-менее устраивающих всех «разводов», подтвержденных всеми участниками, а также мировым сообществом, — республики СССР, Чехия и Словакия, Словения, Македония. Были и кровавые сценарии — сербско-хорватско-боснийское противостояние, связанное с несовпадением этнических границ и государственных. Позднее был прецедент Косово — край отделился от Сербии в одностороннем порядке, без согласия Белграда. Затем был Крым, переход которого под суверенитет Москвы не признал ни Киев, ни ключевые страны мира», — рассказал Станислав Бышок.

По мнению эксперта, уникальность каталонской ситуации в том, что в Западной Европе, в отличие от Центральной и Восточной, границы до недавнего времени были в целом достаточно стабильными на протяжении столетий. Вместе с тем, как и в бывшей Югославии, внутри самой Каталонии нет четких границ между собственно этническими каталонскими населенными пунктами и испанскими (кастильскими). Результат референдума и процент явки в целом соответствуют национальному распределению в регионе: каталонцы проголосовали за независимость, этнические испанцы либо проигнорировали референдум, ориентируясь на Мадрид, объявивший о его незаконности, либо проголосовали против отделения.