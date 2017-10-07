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Головная боль для ЕС: как Каталония выбрала выход из Испании
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    Головная боль для ЕС: как Каталония выбрала выход из Испании

    10:59  7 Октября 2017
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    Головная боль для ЕС: как Каталония выбрала выход из Испании

    Правительство Каталонии объявило окончательные результаты референдума по вопросу о независимости региона от Испании. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    За отделение Каталонии от Испании проголосовали 90,18% участников плебисцита, против выхода выступили 7,83%. Всего в голосовании приняли участие 2,3 миллиона человек, что составляет примерно 43% от общего числа зарегистрированных избирателей.

    Каталонский пример

    Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в беседе с корреспондентом ФАН пояснил, что каталонский пример показывает, что принцип права наций на самоопределение все труднее сочетается с принципом территориальной целостности государства. Первая доктрина появилась к концу Первой мировой войны, когда большие европейские империи распадались на множество маленьких национальных государств. Затем этот принцип «ожил» во время падения коммунизма в Восточной Европе.

    «Это были примеры относительно бескровных и более-менее устраивающих всех «разводов», подтвержденных всеми участниками, а также мировым сообществом, — республики СССР, Чехия и Словакия, Словения, Македония. Были и кровавые сценарии — сербско-хорватско-боснийское противостояние, связанное с несовпадением этнических границ и государственных. Позднее был прецедент Косово — край отделился от Сербии в одностороннем порядке, без согласия Белграда. Затем был Крым, переход которого под суверенитет Москвы не признал ни Киев, ни ключевые страны мира», — рассказал Станислав Бышок.

    Головная боль для ЕС: как Каталония выбрала выход из Испании

    По мнению эксперта, уникальность каталонской ситуации в том, что в Западной Европе, в отличие от Центральной и Восточной, границы до недавнего времени были в целом достаточно стабильными на протяжении столетий. Вместе с тем, как и в бывшей Югославии, внутри самой Каталонии нет четких границ между собственно этническими каталонскими населенными пунктами и испанскими (кастильскими). Результат референдума и процент явки в целом соответствуют национальному распределению в регионе: каталонцы проголосовали за независимость, этнические испанцы либо проигнорировали референдум, ориентируясь на Мадрид, объявивший о его незаконности, либо проголосовали против отделения.

    «Каталонские националисты празднуют победу, но что случится, когда и если Барселона объявит о своей независимости, никто не знает, — ни каталонцы, ни испанцы, ни Брюссель. У Евросоюза есть масса насущных проблем, связанных и с миграционным кризисом, и с процессом трудных переговоров по выходу Великобритании, новой головной боли в виде диспута Барселоны и Мадрида Брюсселю точно не нужно. В этой связи представляется, что сейчас последуют переговоры между центральным правительством Испании и представителями Каталонии, которые приведут к обретению регионом еще большей автономии, прежде всего финансовой, но в составе единой Испании. То есть это будет фактическая независимость при формальном сохранении региона как части большой страны. Разумеется, националисты будут требовать оформления формальной независимости, но об этом, надо полагать, пока речи не идет. В любом случае, Испания постарается сохранить регион», — резюмировал эксперт.

    Автор: Илья Муромский
    #каталония #испания #мадрид #барселона
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