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Политика
Лукашенко поблагодарил Путина за вклад в стратегическое партнерство России и Белоруссии
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    Лукашенко поблагодарил Путина за вклад в стратегическое партнерство России и Белоруссии

    10:54  7 Октября 2017
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    Лукашенко поблагодарил Путина за вклад в стратегическое партнерство России и Белоруссии

    Минск, 7 октября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил главу России Владимира Путина с юбилеем.

    7 октября Путину исполняется 65 лет. Белорусский президент поздравил российского коллегу от лица всей страны.

    «В нашей стране высоко ценят ваш вклад в развитие белорусско-российских отношений в духе стратегического партнерства, — заметил Лукашенко. — Правильность выбранного нами курса на сближение Белоруссии и России подтверждена временем».

    Лукашенко поблагодарил Путина за вклад в стратегическое партнерство России и Белоруссии

    Он обратил внимание, что успехи и достижения строительства союза России и Белоруссии очевидны. Кроме того, Лукашенко отметил, что активная позиция Путина и его нацеленность на дальнейшее взаимодействие способствуют расширению интеграции «двух братских государств».

    Ранее стало известно, что британская компания Matchless London выпустит коллекцию одежды в честь Путина, передает «Газета.ru».

    Автор: Катерина Тимошенская
    #путин #белоруссия #лукашенко #поздравление #день рождения
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