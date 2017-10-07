Лукашенко поблагодарил Путина за вклад в стратегическое партнерство России и Белоруссии

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Минск, 7 октября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил главу России Владимира Путина с юбилеем.

7 октября Путину исполняется 65 лет. Белорусский президент поздравил российского коллегу от лица всей страны.

«В нашей стране высоко ценят ваш вклад в развитие белорусско-российских отношений в духе стратегического партнерства, — заметил Лукашенко. — Правильность выбранного нами курса на сближение Белоруссии и России подтверждена временем».

Он обратил внимание, что успехи и достижения строительства союза России и Белоруссии очевидны. Кроме того, Лукашенко отметил, что активная позиция Путина и его нацеленность на дальнейшее взаимодействие способствуют расширению интеграции «двух братских государств».

Ранее стало известно, что британская компания Matchless London выпустит коллекцию одежды в честь Путина, передает «Газета.ru».