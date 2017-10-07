США не хотят верить, что армия Сирии и ВКС РФ уничтожат ИГ

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Вашингтон, 7 октября. Пентагон высказал мнение, что совместные действия Сирии и России вряд ли приведут к полному уничтожению запрещенной в РФ группировки ИГИЛ1.

Официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон считает, что даже потеря боевиками большей части оккупированных ими земель не помещает им предпринимать опасные диверсионные попытки.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков напоминает, что США за два года сражений с ИГИЛ (запрещена в РФ) так и не смогли освободить Сирию от террористов. К 30 сентября 2015 года 90% сирийской территории все еще находились под контролем ИГ (запрещена в РФ). Со вступлением в борьбу ВКС России сократить подконтрольные боевикам территории удалось на 10%.

1 Организация запрещена на территории РФ.