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Сигнал США и сирийский торг: зачем Саудовская Аравия хочет снятия санкций с России
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    Сигнал США и сирийский торг: зачем Саудовская Аравия хочет снятия санкций с России

    10:57  7 Октября 2017
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    Сигнал США и сирийский торг: зачем Саудовская Аравия хочет снятия санкций с России

    В скором времени международное сообщество может договориться о снятии антироссийских санкций с Российской Федерации. Об этом заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель ибн Ахмед аль-Джубейр. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    «Дружественная страна»

    По словам главы саудовского министра, делая инвестиции в РФ, Эр-Рияд не нарушает международное право.

    «Мы работаем с Россией как с дружественной страной. Мы, конечно, уважаем международное право и не считаем, что наши инвестиции в Россию его нарушают. Думаем, что можно договориться в международном сообществе о снятии этих санкций», — отметил он.

    Сигнал США и сирийский торг: зачем Саудовская Аравия хочет снятия санкций с России

    Кроме всего прочего, дипломат, комментируя санкционный вопрос, заявил, что «это скоро должно произойти».

    Проверка реакции США

    Политолог Максим Жаров в беседе с корреспондентом ФАН подчеркивает, что не стоит делать далеко идущие выводы в связи с заявлением главы МИД Саудовской Аравии. Главной темой на переговорах на высшем уровне между Россией и Саудовской Аравии, состоявшихся в Москве, была Сирия.

    «Вполне возможно, что именно в рамках обсуждения этой темы саудиты предлагали Владимиру Путину некое посредничество, результатом которого стало бы изменение позиции США по вопросу санкций против России. Целью этого предложения саудитов, на мой взгляд, было размягчение позиции России по урегулированию сирийского конфликта. Но Сирия и санкции против России — это два разных вопроса в российско-американских отношениях. США вряд ли пойдут сейчас в сирийском конфликте на размен вроде «сдача Асада в обмен на снятие санкций». Но тем не менее как посредник между Россией и США Саудовская Аравия может быть задействована. Поэтому, на мой взгляд, данное заявление главы МИД Саудовской Аравии — это первый пробный шаг с целью проверки реакции американцев на подобную пока что теоретическую возможность», — заявил политолог.

    По мнению эксперта, не стоит говорить о сближении Москвы и Эр-Рияда. Потому, что одновременно с переговорами о закупке наших С-400 Саудовская Аравия ведет переговоры о закупке аналогичных вооружений с США.

    Сигнал США и сирийский торг: зачем Саудовская Аравия хочет снятия санкций с России

    Напомним, отношения между Российской Федерацией и странами Запада серьезно ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. Европейский союз и США сначала ввели «ограничительные меры» против отдельных россиян и компаний, а затем против целых секторов экономики России.

    Автор: Илья Муромский
    #санкции #россия #сша #саудовская аравия #ес
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