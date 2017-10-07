Керченскую паромную переправу закрывали из-за сильного тумана

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Симферополь, 7 октября. Движение паромов на Керченской переправе было приостановлено на два часа из-за неблагоприятных погодных условий. Причиной остановки стал сильный туман.

Об этом сообщило крымское управление МЧС РФ. Автомобилистам и пассажирам было рекомендовано воздержаться от поездок на переправу до улучшения погодных условий. Сейчас работа возобновлена.

Напомним, в конце сентября работа Керченской переправы также была приостановлена из-за непогоды. Более 500 транспортных средств простояли несколько часов, ожидая возобновления работы.