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Новости Сирии
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Керченскую паромную переправу закрывали из-за сильного тумана
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    Керченскую паромную переправу закрывали из-за сильного тумана

    10:38  7 Октября 2017
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    Керченскую паромную переправу закрывали из-за сильного тумана

    Симферополь, 7 октября. Движение паромов на Керченской переправе было приостановлено на два часа из-за неблагоприятных погодных условий. Причиной остановки стал сильный туман.

    Об этом сообщило крымское управление МЧС РФ. Автомобилистам и пассажирам было рекомендовано воздержаться от поездок на переправу до улучшения погодных условий. Сейчас работа возобновлена.

    Керченскую паромную переправу закрывали из-за сильного тумана

    Напомним, в конце сентября работа Керченской переправы также была приостановлена из-за непогоды. Более 500 транспортных средств простояли несколько часов, ожидая возобновления работы.

    Автор: Алексей Громов
    #погода #крым #керченский мост
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