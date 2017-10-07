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Nissan обвинили в махинациях при проверке качества автомобилей
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    Nissan обвинили в махинациях при проверке качества автомобилей

    10:20  7 Октября 2017
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    Nissan обвинили в махинациях при проверке качества автомобилей

    Токио, 7 октября. Обыски на предприятиях производителя автомобиля Nissan в Тогити и Киото показали, что компания нарушала правила проверки качества производимых машин, сообщил министр земли, инфраструктуры и транспорта Японии Кеити Исси.

    В Nissan Motor констатировали, что отзовут порядка 1,2 миллиона автомобилей, которые были куплены в Японии за последние три года. Обыски на предприятиях в Тогити и Киото показали серьезные нарушения в деятельности компании.

    Эксперты обнаружили печати сертифицированных проверяющих, однако, как стало известно, в качестве продукции Nissan удостоверялись другие люди, которые были не уполномочены это делать. Проверку осуществляли специалисты, работающие по контракту.

    Nissan обвинили в махинациях при проверке качества автомобилей

    Исси заявил, что действия представителей  Nissan Motor достойны только сожалений. По его словам, скандал подорвал основы системы сертификации качества автомобилей в Японии.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #япония #автомобили #nissan #проверка #махинации
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