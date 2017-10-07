Nissan обвинили в махинациях при проверке качества автомобилей

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Токио, 7 октября. Обыски на предприятиях производителя автомобиля Nissan в Тогити и Киото показали, что компания нарушала правила проверки качества производимых машин, сообщил министр земли, инфраструктуры и транспорта Японии Кеити Исси.

В Nissan Motor констатировали, что отзовут порядка 1,2 миллиона автомобилей, которые были куплены в Японии за последние три года. Обыски на предприятиях в Тогити и Киото показали серьезные нарушения в деятельности компании.

Эксперты обнаружили печати сертифицированных проверяющих, однако, как стало известно, в качестве продукции Nissan удостоверялись другие люди, которые были не уполномочены это делать. Проверку осуществляли специалисты, работающие по контракту.

Исси заявил, что действия представителей Nissan Motor достойны только сожалений. По его словам, скандал подорвал основы системы сертификации качества автомобилей в Японии.