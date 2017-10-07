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Сирия: ВКС РФ уничтожили отряд из 60 иностранных наемников южнее Дейр эз-Зора
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    Сирия: ВКС РФ уничтожили отряд из 60 иностранных наемников южнее Дейр эз-Зора

    10:16  7 Октября 2017
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    Сирия: ВКС РФ уничтожили отряд из 60 иностранных наемников южнее Дейр эз-Зора

    Дамаск, 7 октября. ВКС РФ уничтожили отряд иностранных наемников численностью более 60 боевиков, выходцев СНГ, Туниса и Египта южнее сирийского Дейр эз-Зора, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

    Также были ликвидированы 12 внедорожников с крупнокалиберным вооружением, добавил Конашенков.

    «Южнее Дейр-эз-Зора в долине реки Евфрат воздушным ударом ликвидирован отряд иностранных наемников численностью более 60 боевиков, выходцев из СНГ, Туниса и Арабской Республики Египет», — сообщил официальный представитель МО РФ.

    По его словам, несколько суток шла доразведка результатов ранее нанесенного удара в районе населенного пункта Эс-Суккария, что на севере Абу-Кемаля. В результате этого удара был уничтожен пункт ИГИЛ1. В нем находились более 30 боевиков, среди них были выходцы Северного Кавказа.

    Ранее сообщалось, что ВКС РФ уничтожили опорный пункт террористов в районе Абу-Кемаля.
     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #террористы #вкс рф
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