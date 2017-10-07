Сирия: ВКС РФ уничтожили опорный пункт террористов в районе Абу-Кемаля

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Дамаск, 7 октября. ВКС России уничтожили опорный пункт боевиков и около 40 террористов, уроженцев Таджикистана и Ирака, в районе сирийского Абу-Кемаля, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В результате ударов в районе Абу-Кемаля уничтожен опорный пункт и около 40 террористов, выходцев из Таджикистана и Ирака», — заявил Конашенков.

Кроме того, были уничтожены семь автомобилей повышенной проходимости с крупнокалиберным вооружением (ДШК и ЗУ-23-2), добавили в Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что ВКС РФ уничтожили влиятельных полевых командиров ИГ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.