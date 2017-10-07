Полиция Нью-Йорка задержала подростка, угрожавшего расстрелять школу

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Нью-Йорк, 7 октября. Сотрудники полиции Нью-Йорка задержали ученика Высшей школы музыки, искусства и исполнительского мастерства. Молодой человек угрожал расстрелять учебное заведение.

Ученик престижного заведения опубликовал в историях социальной сети Instagram фото с угрозой, сообщает агентство NBC New York. Юноша написал: «Не расстрелять ли мне завтра школу?». Подписчики сразу же сообщили о подозрительной информации в местную полицию.

После этого 17-летнего шутника задержали. Представители местного департамента образования сообщили, что безопасности школы ничего не угрожает.