Сирия: ВКС РФ уничтожили командный пункт террористов и до 80 боевиков

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Дамаск, 7 октября. Командный пункт террористов и до 80 исламских боевиков, в том числе девять выходцев из Северного Кавказа, были уничтожены в районе населенного пункта Меядин в Сирии, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Последние сутки работа авиагруппы ВКС РФ в Сирии была сосредоточена на уничтожении подкреплений боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России) с большим количеством иностранных наемников, которые прибывают в район Абу-Кемаля из Ирака.

По словам Конашенкова, в течение недели российской военной разведкой в САР были обнаружены командные пункты террористов в районе населенного пункта Абу-Кемаль, а также их маршруты в город Меядин и далее к южной части сирийского Дейр эз-Зора.

«После доразведки и подтверждения целей командованием российской группировки в Сирии была спланирована операция по уничтожению ракетно-авиационным ударом командных пунктов, живой силы и бронетехники ИГИЛ1 в данном районе», — сообщили в МО.

В результате в районе Меядина был ликвидирован командный пункт террористов и до 80 боевиков, среди них было девять выходцев из Северного Кавказа. Также было уничтожено 18 внедорожников и три склада боеприпасов.

1 Организация запрещена на территории РФ.