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Сирия: ВКС РФ уничтожили влиятельных полевых командиров ИГ
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    Сирия: ВКС РФ уничтожили влиятельных полевых командиров ИГ

    9:47  7 Октября 2017  /обновлено: 10:22  07 Октября 2017
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    Сирия: ВКС РФ уничтожили влиятельных полевых командиров ИГ

    Дамаск, 7 октября. Влиятельные полевые командиры террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ), которые долгое время скрывались в Ираке, были уничтожены в Сирии, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

    «Уничтожены долгое время скрывавшиеся в Ираке влиятельные полевые командиры ИГИЛ1, выходцы из Северного Кавказа: Абу Омар аш-Шишани, Аляуддин аш-Шишани и Салахуддин аш-Шишани», — сообщили в Минобороны.

    По словам Конашенкова, ликвидация исламских боевиков в Сирии будет продолжаться.

    Ранее сообщалось, что ВКС РФ уничтожили командный пункт террористов и до 80 боевиков. Все террористы были ликвидированы в районе населенного пункта Меядин в Сирии.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #минобороны #сирия #иг
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