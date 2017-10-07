Сирия: ВКС РФ уничтожили влиятельных полевых командиров ИГ

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Дамаск, 7 октября. Влиятельные полевые командиры террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ), которые долгое время скрывались в Ираке, были уничтожены в Сирии, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Уничтожены долгое время скрывавшиеся в Ираке влиятельные полевые командиры ИГИЛ1, выходцы из Северного Кавказа: Абу Омар аш-Шишани, Аляуддин аш-Шишани и Салахуддин аш-Шишани», — сообщили в Минобороны.

По словам Конашенкова, ликвидация исламских боевиков в Сирии будет продолжаться.

Ранее сообщалось, что ВКС РФ уничтожили командный пункт террористов и до 80 боевиков. Все террористы были ликвидированы в районе населенного пункта Меядин в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.