Девушка из Китая ослепла после непрерывной игры на смартфоне

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Пекин, 7 октября. Китайская геймерша ослепла на один глаз после непрерывной игры на смартфоне. Врачи поставили девушке диагноз окклюзия артерии сетчатки.

Жительница Китая целый день без остановки играла на гаджете, что в конечном итоге привело к потере зрения, сообщает «Ридус». Как рассказала пострадавшая, когда у нее не было работы, она обычно начинала играть с 6 утра и выключала аппарат только поздним вечером. Иногда процесс настолько затягивал девушку, что китаянка забывала поесть.

По словам врачей, окклюзия артерии сетчатки, как правило, встречается у очень старых людей. Медики отметили, что слепота геймерши, скорее всего, была вызвана сильным перенапряжением глаз.