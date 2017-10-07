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Девушка из Китая ослепла после непрерывной игры на смартфоне
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    Девушка из Китая ослепла после непрерывной игры на смартфоне

    9:59  7 Октября 2017
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    Девушка из Китая ослепла после непрерывной игры на смартфоне

    Пекин, 7 октября. Китайская геймерша ослепла на один глаз после непрерывной игры на смартфоне. Врачи поставили девушке диагноз окклюзия артерии сетчатки.

    Жительница Китая целый день без остановки играла на гаджете, что в конечном итоге привело к потере зрения, сообщает «Ридус». Как рассказала пострадавшая, когда у нее не было работы, она обычно начинала играть с 6 утра и выключала аппарат только поздним вечером. Иногда процесс настолько затягивал девушку, что китаянка забывала поесть.

    Девушка из Китая ослепла после непрерывной игры на смартфоне

    По словам врачей, окклюзия артерии сетчатки, как правило, встречается у очень старых людей. Медики отметили, что слепота геймерши, скорее всего, была вызвана сильным перенапряжением глаз.

    Автор: Алексей Громов
    #игры #китай #врачи
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