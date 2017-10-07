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Граффити в честь дня рождения Путина появилось в Берлине
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    Граффити в честь дня рождения Путина появилось в Берлине

    10:00  7 Октября 2017
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    Граффити в честь дня рождения Путина появилось в Берлине

    Берлин, 7 октября. Уличные художники Германии нарисовали граффити с изображением российского президента Владимира Путина в честь его 65-летнего юбилея.

    На стене президент изображен сидящим в кресле. На руке у него сидит белый голубь — один из символов мира. Его фигура сопровождается строчками из «Оды к радости» Шиллера — гимна Евросоюза. Вот так они звучат при переводе на русский язык:

    «Ты сближаешь без усилья

    Всех разрозненных враждой,

    Там, где ты раскинешь крылья,

    Люди –– братья меж собой»

    Как отмечает газета «Известия», фото быстро распространились по Сети и собрали множество восхищенных отзывов от пользователей.

    Напомним, что 7 октября президент России празднует день рождения. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, праздничный день Путин проведет на работе. Кроме того, запланировано множество телефонных переговоров от лидеров разных стран, которые выразили желание поздравить президента.

    Автор: Дима Оленин
    #путин #день рождения #граффити
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