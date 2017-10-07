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Украина
Киев боится возможного ответа России на признание ее «агрессором»
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    Киев боится возможного ответа России на признание ее «агрессором»

    12:46  7 Октября 2017
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    В Киеве опасаются эскалации конфликта в связи с признанием РФ агрессором и оккупантом

    Киев, 7 октября. Украинские эксперты опасаются смены позиции РФ на «более радикальную» в ответ на официальное признание ее «агрессором».

    Верховной Радой Украины в первом чтении принят закон, который признает Россию «агрессором». Эксперты считают, что это приведет к эскалации конфликта и ужесточению боевых действий на линии соприкосновения. Такое мнение высказал директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков на пресс-конференции в Киеве, передает «ПолитНавигатор». Он считает, что Москва продолжит сотрудничество в рамках минского процесса, но «может занять более радикальную позицию». 

    Также украинский эксперт подчеркнул, что ему «не совсем понятна позиция, что РФ признается страной-агрессором». По его мнению, признать Россию «агрессором» можно было только в ситуации с Крымом, однако «по отношению к Донбассу такая стратегия неприменима».

    Кроме того, законопроект принят Киевом в одностороннем порядке, без согласования с другими участниками минского процесса, что также может нести определенные риски. 

    «Если этот законопроект не согласован всеми участниками процесса, он приведет к определенной эскалации конфликта, в том числе возможно ужесточение боевых действий на линии соприкосновения», — заявил украинский политолог. 

    Россия не исключает, что новый законопроект о реинтеграции Донбасса может противоречить минским соглашениям, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Андрей Руденко.

    В начале года Дмитрий Песков заявил, что РФ не является стороной конфликта на Донбассе. Он считает, что и минские соглашения обязаны выполнять только участники конфликта — Украина и ДНР.

    Напомним, что Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. 

    Автор: Юлия Кошкина
    #россия #донбасс #украина
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