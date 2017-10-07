Новый Орлеан готовится встретить тропический шторм «Нэйт»

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Нью-Йорк, 7 октября. В американском штате Новый Орлеан ввели комендантский час в связи с приближением тропического шторма «Нэйт», заявил мэр города Митч Ландре.

«Я ввожу обязательный к исполнению комендантский час, который начинается с 18:00 в субботу и завершится утром в воскресенье», — опубликовал он на своей странице в Twitter.

Ландре также посоветовал жителям Нового Орлеана сделать запасы еды и всего самого необходимого, быть готовыми применить собственные средства передвижения на возвышения. Всем, кто нуждается в помощи, следует обратиться за ней по номеру 311, добавил градоначальник.

Мэр настоятельно рекомендовал всем избавиться от мусора и любых посторонних предметов во дворах, поскольку они могут представлять опасность для жизни во время урагана.

