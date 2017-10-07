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Весь мир
Вице-премьер Киргизии Джумакадыров разбился в ДТП с «КАМАЗом»
Весь мир
Вице-премьер Киргизии Джумакадыров разбился в ДТП с «КАМАЗом»
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    Вице-премьер Киргизии Джумакадыров разбился в ДТП с «КАМАЗом»

    8:52  7 Октября 2017
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    Вице-премьер Киргизии Джумакадыров разбился в ДТП с «КАМАЗом»

    Бишкек, 7 октября. Вице-премьер Киргизии Темир Джумакадыров погиб в автокатастрофе неподалеку от столицы.

    Как сообщил пресс-секретарь киргизского кабмина Чингиз Эсенгул уулу, ДТП произошло утром в субботу в районе села Садовое Московского района. По предварительным данным, автомобиль Toyota Land Cruiser, в котором находился политик, столкнулся с «КАМАЗом».

    Кроме вице-премьера в машине находились его помощник Нурлан Джамгырчиев и водитель, все они погибли.

    Автор: Юлия Кошкина
    #дтп #авария #киргизия
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