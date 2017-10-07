Вице-премьер Киргизии Джумакадыров разбился в ДТП с «КАМАЗом»

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Бишкек, 7 октября. Вице-премьер Киргизии Темир Джумакадыров погиб в автокатастрофе неподалеку от столицы.

Как сообщил пресс-секретарь киргизского кабмина Чингиз Эсенгул уулу, ДТП произошло утром в субботу в районе села Садовое Московского района. По предварительным данным, автомобиль Toyota Land Cruiser, в котором находился политик, столкнулся с «КАМАЗом».

Кроме вице-премьера в машине находились его помощник Нурлан Джамгырчиев и водитель, все они погибли.