Маск собрался восстанавливать энергоснабжение в Пуэрто-Рико

В Избранное

Нью Бостон, 7 октября. Глава SpaceX и Tesla Илон Маск предложил восстановить электросеть Пуэрто-Рико, которая пострадала в результате разгула урагана «Мария». Бизнесмен планирует использовать для этой цели солнечные панели.

О том, что Маск будет работать над восстановлением энергоснабжения островного государства, сообщил на своей странице в Twitter губернатор острова Рикардо Роселло.

Great initial conversation with @elonmusk tonight. Teams are now talking; exploring opportunities. Next steps soon to follow. — Ricardo Rossello (@ricardorossello) October 7, 2017

Губернатор заявил, что у них с предпринимателем произошла «великолепная первая беседа». Сейчас команды обсуждают все детали и изучают возможности. Ранее Илон Маск заявлял, что его компания уже реализовывала подобные проекты для ряда малых островов по всему миру. В свою очередь, губернатор Пуэрто-Рико предложил доказать возможности фирмы бизнесмена делом.

Напомним, что ураган «Мария» обрушился на Пуэрто-Рико в середине сентября. Стихия принесла на остров мощные ветра и ливни, которые привели к масштабным наводнениям.