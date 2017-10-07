Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Вице-премьер Киргизии Джумакадыров разбился в ДТП с «КАМАЗом»
Технологии
Маск собрался восстанавливать энергоснабжение в Пуэрто-Рико
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Маск собрался восстанавливать энергоснабжение в Пуэрто-Рико

    9:08  7 Октября 2017
    51

    Маск собрался восстанавливать энергоснабжение в Пуэрто-Рико

    Нью Бостон, 7 октября. Глава SpaceX и Tesla Илон Маск предложил восстановить электросеть Пуэрто-Рико, которая пострадала в результате разгула урагана «Мария». Бизнесмен планирует использовать для этой цели солнечные панели.

    О том, что Маск будет работать над восстановлением энергоснабжения островного государства, сообщил на своей странице в Twitter губернатор острова Рикардо Роселло.

    Губернатор заявил, что у них с предпринимателем произошла «великолепная первая беседа». Сейчас команды обсуждают все детали и изучают возможности. Ранее Илон Маск заявлял, что его компания уже реализовывала подобные проекты для ряда малых островов по всему миру. В свою очередь, губернатор Пуэрто-Рико предложил доказать возможности фирмы бизнесмена делом. 

    Маск собрался восстанавливать энергоснабжение в Пуэрто-Рико

    Напомним, что ураган «Мария» обрушился на Пуэрто-Рико в середине сентября. Стихия принесла на остров мощные ветра и ливни, которые привели к масштабным наводнениям.

    Автор: Алексей Громов
    #илон маск #пуэрто-рико #ураган мария
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017 41096

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        86293

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107630

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30062

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44877
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Нобелевскую премию мира следовало присудить ВКС РФ – Косачев

        Нобелевскую премию мира следовало присудить ВКС РФ – Косачев

        0:46   7 Октября 2017
        166
        Сирия объявила о завершении операции против ИГ в Восточном Хомсе

        Сирия объявила о завершении операции против ИГ в Восточном Хомсе

        20:55   6 Октября 2017
        40068
        Обнародованы окончательные результаты референдума о независимости Каталонии

        Обнародованы окончательные результаты референдума о независимости Каталонии

        19:54   6 Октября 2017
        17345
        Порошенко признался, что «реинтеграция» Донбасса развяжет руки ВСУ и поможет получить оружие

        Порошенко признался, что «реинтеграция» Донбасса развяжет руки ВСУ и поможет получить оружие

        19:26   6 Октября 2017
        14524