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Производство солнечных батарей восстановлено в Алеппо
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    Производство солнечных батарей восстановлено в Алеппо

    8:42  7 Октября 2017
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    Производство солнечных батарей восстановлено в Алеппо

    Алеппо, 7 октября. В сирийском Алеппо восстановлена работа завода по производству энергоустановок на солнечных батареях.

    Как сообщил директор по производству предприятия в промышленной зоне Эль-Сабиль Мухаммед Сахим, завод производит солнечные батареи для гражданских объектов. В первую очередь они устанавливаются на объекты социальной инфраструктуры. Уже оборудованы 45 школ, на очереди еще 200 учебных заведений.

    Директор также уточнил, что завод не останавливал работу полностью. Во время боевых действий на производстве выполняли заказы военных. Солнечные батареи устанавливались, к примеру, на КПП.

    Напомним, вчера Россия зафиксировала нарушения перемирия в провинциях Алеппо, Дамаск и Даръа.

    Автор: Юлия Кошкина
    #сирия #алеппо #завод #электроэнергия
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