Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Вице-премьер Киргизии Джумакадыров разбился в ДТП с «КАМАЗом»
Россия
Медведев наградил премией в области науки и техники 26 молодых ученых
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Медведев наградил премией в области науки и техники 26 молодых ученых

    8:36  7 Октября 2017
    50

    Медведев наградил премией в области науки и техники 26 молодых ученых

    Москва, 7 октября. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присуждении правительственной премии в области науки и техники 26-ти молодым ученым из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской, Томской и Московской областей.

    Подписанным распоряжением присуждаются премии правительства 2017 года и присваивается звание «Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники для молодых ученых». Награду получили 26 соискателей, в том числе четыре научных руководителя авторских коллективов, сообщается в документе, опубликованном на сайте правительства.

    Премий были удостоены работы по безопасной и эффективной энергетике, агропромышленному комплексу, медицине и космосу. В числе лауреатов — представители научных и образовательных организаций, в том числе 5 докторов наук, семнадцать кандидатов наук и академик Российской академии наук.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #медведев #наука #образование
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017 41096

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        86293

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107630

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30062

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44877
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Нобелевскую премию мира следовало присудить ВКС РФ – Косачев

        Нобелевскую премию мира следовало присудить ВКС РФ – Косачев

        0:46   7 Октября 2017
        166
        Сирия объявила о завершении операции против ИГ в Восточном Хомсе

        Сирия объявила о завершении операции против ИГ в Восточном Хомсе

        20:55   6 Октября 2017
        40068
        Обнародованы окончательные результаты референдума о независимости Каталонии

        Обнародованы окончательные результаты референдума о независимости Каталонии

        19:54   6 Октября 2017
        17345
        Порошенко признался, что «реинтеграция» Донбасса развяжет руки ВСУ и поможет получить оружие

        Порошенко признался, что «реинтеграция» Донбасса развяжет руки ВСУ и поможет получить оружие

        19:26   6 Октября 2017
        14524