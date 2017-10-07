Медведев наградил премией в области науки и техники 26 молодых ученых

В Избранное

Москва, 7 октября. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присуждении правительственной премии в области науки и техники 26-ти молодым ученым из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской, Томской и Московской областей.

Подписанным распоряжением присуждаются премии правительства 2017 года и присваивается звание «Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники для молодых ученых». Награду получили 26 соискателей, в том числе четыре научных руководителя авторских коллективов, сообщается в документе, опубликованном на сайте правительства.

Премий были удостоены работы по безопасной и эффективной энергетике, агропромышленному комплексу, медицине и космосу. В числе лауреатов — представители научных и образовательных организаций, в том числе 5 докторов наук, семнадцать кандидатов наук и академик Российской академии наук.