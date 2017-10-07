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Француженка получила 10 лет тюрьмы за поддержку сына, воюющего на стороне ИГ
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    Француженка получила 10 лет тюрьмы за поддержку сына, воюющего на стороне ИГ

    8:17  7 Октября 2017
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    Француженка получила 10 лет тюрьмы за поддержку сына, воюющего на стороне ИГ

    Париж, 7 октября. Женщина получила десятилетний тюремный срок, отправившись вслед за сыном в ИГ1.

    Во Франции суд вынес приговор 51-летней Кристин Ривьер, более известной как «Джихади-бабушка». Ривьер получила десять лет тюрьмы за поддержку террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в России), передает  Reuters.

    «Джихади-бабушка» была арестована в 2014 году, после ее третьей поездки в Сирию. В зону военного конфликта Ривьер отправилась вслед за сыном Тайлером Вилюсом, чтобы провести с ним больше времени, поскольку понимала, что его могут скоро убить.

    Однако в ходе следствия было установлено, что женщина не только поддерживала сына, но и продемонстрировала твердую приверженность запрещенной в России группировке ИГ, наладив логистическую сеть террористов.

    Тайлер Вилюс также находится под стражей. Как считает следствие, Вилюс занимал ключевой пост в ИГ, возглавляя франкоговорящих боевиков. Кроме того, возможно он причастен к терактам а Париже в 2015 году.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Юлия Кошкина
    #суд #иг #игил #франция
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