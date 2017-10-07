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Донбасс: ВСУ за сутки 12 раз нарушили режим прекращения огня
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    Донбасс: ВСУ за сутки 12 раз нарушили режим прекращения огня

    8:17  7 Октября 2017  /обновлено: 8:20  07 Октября 2017
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    Донбасс: ВСУ за сутки 12 раз нарушили режим прекращения огня

    Луганск, 7 октября. ВСУ за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики двенадцать раз.

    Как сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР, при обстреле киевские силовики применяли минометы калибра 82 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Огонь велся по территориям районов населенных пунктов Логвиново, Калиново, Фрунзе, Желобок, Пахалевка, Сокольники.

    Всего по территории Луганской народной республики было выпущено более 60 снарядов. По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет.

    Автор: Алексей Громов
    #всу #донбасс #лнр #обстрелы
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