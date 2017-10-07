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Украина
Эксперт: Запретом посещать Россию Украина наказывает собственных граждан
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    Эксперт: Запретом посещать Россию Украина наказывает собственных граждан

    8:07  7 Октября 2017
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    Эксперт: Запретом посещать Россию Украина наказывает собственных граждан

    Москва, 7 октября. Законопроект СБУ об уголовной ответственности украинских чиновников за поездки в Россию ударит по работающим на территории РФ украинцам. Такое мнение Директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов озвучил изданию «Полит Навигатор».

    Корнилов отметил, что власти Украины давно ввели бы запрет на посещение России украинскими гражданами. Но в Киеве опасаются возможной реакции сограждан.

    «Украина давно бы запретила своим гражданам приезжать в Россию, если бы она не знала, как это резко ограничит поток денег заробитчан и побудит украинцев, работающих в РФ, принимать российское гражданство», — сообщает Корнилов.

    По мнению эксперта, инициатива СБУ могла бы найти отклик у россиян, если бы украинские власти запретили въезд в Россию некоторым украинским политологам. Тем не мене, Москва не должна отвечать на подобные инициативы, так как в данном случае Киев наказывает собственных граждан.

    «В данном случае Украина наказывает своих граждан, а не российских. Поэтому Россия может только выразить им сочувствие», — подчеркнул Корнилов.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #украина #корнилов
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