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Выставка «России нужен Путин» открылась в Тамбове ко дню рождения президента
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    Выставка «России нужен Путин» открылась в Тамбове ко дню рождения президента

    7:58  7 Октября 2017
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    Выставка «России нужен Путин» открылась в Тамбове ко дню рождения президента

    Тамбов, 7 октября. Выставка работ, приуроченная ко дню рождения президента, открылась в сквере Петрова в Тамбове.

    Организаторами вернисажа под открытым небом «России нужен Путин» стала творческая «Студия 13», мастера которой специализируются на художественных произведениях на политическую тему.

    В рамках выставки посетители смогут увидеть 30 работ. Преимущественно это портреты президента с его знаменитыми цитатами.

    Выставка будет работать неделю, вход бесплатный.

    Напомним, ранее сообщалось, что парк имени Путина может появится в Челябинске в день рождения президента.

    Песков рассказал о планах Владимира Путина на день рождения. По словам пресс-секретаря, президент по традиции проводит день рождения в кругу родных и близких, иногда с коллегами по работе.

    Автор: Юлия Кошкина
    #путин #тамбов #выставка #день рождения
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