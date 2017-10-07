Выставка «России нужен Путин» открылась в Тамбове ко дню рождения президента

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Тамбов, 7 октября. Выставка работ, приуроченная ко дню рождения президента, открылась в сквере Петрова в Тамбове.

Организаторами вернисажа под открытым небом «России нужен Путин» стала творческая «Студия 13», мастера которой специализируются на художественных произведениях на политическую тему.

В рамках выставки посетители смогут увидеть 30 работ. Преимущественно это портреты президента с его знаменитыми цитатами.

Выставка будет работать неделю, вход бесплатный.

Напомним, ранее сообщалось, что парк имени Путина может появится в Челябинске в день рождения президента.

Песков рассказал о планах Владимира Путина на день рождения. По словам пресс-секретаря, президент по традиции проводит день рождения в кругу родных и близких, иногда с коллегами по работе.