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Азаров: Закон об образовании станет причиной очень серьезных катастроф на Украине
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    Азаров: Закон об образовании станет причиной очень серьезных катастроф на Украине

    7:57  7 Октября 2017
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    Азаров: Закон об образовании станет причиной очень серьезных катастроф на Украине

    Киев, 7 октября. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что новый закон «Об образовании» сводит получение качественного общеобразовательного уровня украинскими детьми к минимуму.

    Своим мнением Азаров поделился на странице в социальной сети Facebook. По мнению экс- премьера Украины, ставка на то, что все будут владеть английским или каким-то другим иностранным языком — не оправдана. Азаров подчеркнул, что рано или поздно закон «Об образовании» станет «причиной очень серьезных катастроф на Украине, которых бы хотелось избежать».

    Напомним, что новый закон «Об образовании» предусматривает 12-летнее обучение в школе и повышение роли украинского языка. Основным языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках — государственном, английском или на других официальных языках Европейского Союза.

    Кроме того, документ предусматривает объединение нескольких предметов в один, сокращение часов на изучение этих предметов, отказ от громадного культурного наследия при отсутствии достаточного количества литературы на украинском языке (художественной, технической, дидактической).

    Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров опубликовал на своей странице в Facebook отрывок из передачи «Воскресный вечер» от 28 января 2014 года, отметив, что уже тогда была известна судьба Украины.

    Автор: Анна Иванова
    #украина #азаров #образование
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