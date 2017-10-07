В небе над Китаем взорвались несколько метеоритов

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Пекин, 7 октября. В небе над Китаем взорвались несколько ярких объектов, видеозаписями редкого явления поделились в социальных сетях очевидцы происшествия.

Взрывы наблюдали жители провинции Юньнань на юге Китая. На записи видно, как небо в течение нескольких секунд озаряется тремя яркими вспышками.

Asteroid hit near Shangri-La County in SW China's Yunnan.The hit has made an explosion equivalent to 540 tons of TNT https://t.co/rTia92qyTq pic.twitter.com/DxVWTDa9Jz — People's Daily,China (@PDChina) October 5, 2017

По данным Sputnik International, неизвестные объекты скорее всего были метеоритами. Их падение сопровождалось детонацией, силу которой специалисты NASA оценили в 0,54 килотонны (540 тонн в тротиловом эквиваленте).

Напомним, ранее сообщалось о ярком объекте, сгоревшем в небе над Краснодарским краем. Ученые полагают, что это мог быть один из запущенных на околоземную орбиту спутников, сообщает Газета.ru.