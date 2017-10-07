Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Вице-премьер Киргизии Джумакадыров разбился в ДТП с «КАМАЗом»
Весь мир
В небе над Китаем взорвались несколько метеоритов
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В небе над Китаем взорвались несколько метеоритов

    7:41  7 Октября 2017
    220

    В небе над Китаем взорвались несколько метеоритов

    Пекин, 7 октября. В небе над Китаем взорвались несколько ярких объектов, видеозаписями редкого явления поделились в социальных сетях очевидцы происшествия.

    Взрывы наблюдали жители провинции Юньнань на юге Китая. На записи видно, как небо в течение нескольких секунд озаряется тремя яркими вспышками.

    По данным Sputnik International, неизвестные объекты скорее всего были метеоритами. Их падение сопровождалось детонацией, силу которой специалисты NASA оценили в 0,54 килотонны (540 тонн в тротиловом эквиваленте).

    Напомним, ранее сообщалось о ярком объекте, сгоревшем в небе над Краснодарским краем. Ученые полагают, что это мог быть один из запущенных на околоземную орбиту спутников, сообщает Газета.ru.

    Автор: Виталий Малясев
    #взрыв #китай #метеорит
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017 41102

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        86297

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107630

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30062

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44877
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Нобелевскую премию мира следовало присудить ВКС РФ – Косачев

        Нобелевскую премию мира следовало присудить ВКС РФ – Косачев

        0:46   7 Октября 2017
        167
        Сирия объявила о завершении операции против ИГ в Восточном Хомсе

        Сирия объявила о завершении операции против ИГ в Восточном Хомсе

        20:55   6 Октября 2017
        40070
        Обнародованы окончательные результаты референдума о независимости Каталонии

        Обнародованы окончательные результаты референдума о независимости Каталонии

        19:54   6 Октября 2017
        17346
        Порошенко признался, что «реинтеграция» Донбасса развяжет руки ВСУ и поможет получить оружие

        Порошенко признался, что «реинтеграция» Донбасса развяжет руки ВСУ и поможет получить оружие

        19:26   6 Октября 2017
        14528