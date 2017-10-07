В Белом доме заявили, что Трамп вместе с его «невероятной» командой «удерживает мир от хаоса»

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Вашингтон, 7 октября. Официальный представитель Администрации президента США Сара Сандерс заявила, что именно президент Трамп «удерживает мир от хаоса».

Сандерс также подчеркнула, что Трампу в этом помогают его «невероятная» команда, а также союзники по всему миру.

«Он добился огромных успехов на международной арене, работая сообща с нашими союзниками против врагов», — добавила Сандерс.

Напомним, ранее британское издание The Spectator опубликовало статью, в которой говорится, что «в отличие от обитателя Белого дома, Путин — человек слова, который создает стабильность, а не хаос».