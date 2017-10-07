Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Вице-премьер Киргизии Джумакадыров разбился в ДТП с «КАМАЗом»
Политика
В Белом доме заявили, что Трамп вместе с его «невероятной» командой «удерживает мир от хаоса»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Белом доме заявили, что Трамп вместе с его «невероятной» командой «удерживает мир от хаоса»

    7:45  7 Октября 2017
    598

    В Белом доме заявили, что Трамп вместе с его «невероятной» командой «удерживает мир от хаоса»

    Вашингтон, 7 октября. Официальный представитель Администрации президента США Сара Сандерс заявила, что именно президент Трамп «удерживает мир от хаоса».

    Сандерс также подчеркнула, что Трампу в этом помогают его «невероятная» команда, а также союзники по всему миру.

    «Он добился огромных успехов на международной арене, работая сообща с нашими союзниками против врагов», — добавила Сандерс.

    Напомним, ранее британское издание The Spectator опубликовало статью, в которой говорится, что «в отличие от обитателя Белого дома, Путин — человек слова, который создает стабильность, а не хаос».

    Автор: Юлия Кошкина
    #путин #сша #трамп
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017 41109

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        86303

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107631

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30062

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44877
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Нобелевскую премию мира следовало присудить ВКС РФ – Косачев

        Нобелевскую премию мира следовало присудить ВКС РФ – Косачев

        0:46   7 Октября 2017
        167
        Сирия объявила о завершении операции против ИГ в Восточном Хомсе

        Сирия объявила о завершении операции против ИГ в Восточном Хомсе

        20:55   6 Октября 2017
        40074
        Обнародованы окончательные результаты референдума о независимости Каталонии

        Обнародованы окончательные результаты референдума о независимости Каталонии

        19:54   6 Октября 2017
        17346
        Порошенко признался, что «реинтеграция» Донбасса развяжет руки ВСУ и поможет получить оружие

        Порошенко признался, что «реинтеграция» Донбасса развяжет руки ВСУ и поможет получить оружие

        19:26   6 Октября 2017
        14530