В Марий Эл открыт новый автовокзал

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Йошкар-Ола, 7 октября. В поселке Оршанка в Марий Эл на месте заброшенной автостанции открылся новый автовокзал, сообщает «Медиапоток».

Современный автовокзал обустроили на месте построенной еще в прошлом веке автостанции. Здание долгое время не использовалось и было заброшено.

По данным издания, проект при содействии местной администрации и властей региона реализовали занимающиеся пассажирскими перевозками представители бизнеса. На обустройство автовокзала ушло чуть более полутора месяцев. В рамках проекта была проведена внешняя и внутренняя отделка здания и благоустройство прилегающей территории.