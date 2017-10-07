В Марий Эл открыт новый автовокзал
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Йошкар-Ола, 7 октября. В поселке Оршанка в Марий Эл на месте заброшенной автостанции открылся новый автовокзал, сообщает «Медиапоток».
Современный автовокзал обустроили на месте построенной еще в прошлом веке автостанции. Здание долгое время не использовалось и было заброшено.
По данным издания, проект при содействии местной администрации и властей региона реализовали занимающиеся пассажирскими перевозками представители бизнеса. На обустройство автовокзала ушло чуть более полутора месяцев. В рамках проекта была проведена внешняя и внутренняя отделка здания и благоустройство прилегающей территории.