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В Марий Эл открыт новый автовокзал
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    В Марий Эл открыт новый автовокзал

    7:19  7 Октября 2017
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    В Марий Эл открыт новый автовокзал

    Йошкар-Ола, 7 октября. В поселке Оршанка в Марий Эл на месте заброшенной автостанции открылся новый автовокзал, сообщает «Медиапоток».

    Современный автовокзал обустроили на месте построенной еще в прошлом веке автостанции.  Здание долгое время не использовалось и было заброшено.

    По данным издания, проект при содействии местной администрации и властей региона реализовали занимающиеся пассажирскими перевозками представители бизнеса. На обустройство автовокзала ушло чуть более полутора месяцев. В рамках проекта была проведена внешняя и внутренняя отделка здания и благоустройство прилегающей территории.

    Автор: Виталий Малясев
    #марий эл #автовокзал
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