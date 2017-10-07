Инженеры Toyota скрестили фургон с внедорожником

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Токио, 7 октября. Автопроизводитель Toyota представил концепт под названием Tj Cruiser. Название образовано из слов Toolbox (ящик для инструментов) и Joy (удовольствие). Автолюбители уже заявили, что новый автомобиль выглядит брутально, сочетая в себе простор фургона и агрессивный дизайн внедорожника.

Шоу-кар обладает компактными размерами: 4 300 мм в длину, 1 775 в ширину и 1 620 мм в высоту. Капот, крыша и крылья новинки покрыты специальным материалом, который предохраняет поверхность от царапин и небольших повреждений.

Салон автомобиля — четырехместный. Любопытно, что задние кресла и переднее пассажирское сиденье можно сложить в ровный пол. В этом случае в авто можно будет перевозить предметы длиной до 3 метров.

Инженеры Toyota создали этот концепт на модульном шасси TNGA и оснастили его гибридной силовой установкой на базе двухлитрового бензинового двигателя. Более детальные технические характеристики производитель пока не приводит. Но уже стало известно, что публичный дебют Tj Cruiser состоится в конце октября 2017 года на моторшоу в Японии.