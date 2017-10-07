Мединский опроверг слухи о своей госпитализации
Москва, 7 октября. Министр культуры РФ Владимир Мединский в своем Twitter опроверг информацию о госпитализации.
Владимир Мединский поблагодарил всех, кто за него искренне переживал, заявив, что его не легко «выбить из седла».
О госпитализации...— Владимир Мединский (@medinskiy_vr) October 6, 2017
Разочарую тех, кто полагает, будто меня легко выбить из седла.
Работал и буду работать.
Ибо… https://t.co/7eQSmIdeAq
В подтверждение того, что он не в больнице, министр также опубликовал фото из Пскова, где он находится данный момент.
А вот и Псков. Древний Кремль.— Владимир Мединский (@medinskiy_vr) October 6, 2017
Путешествуйте по России! pic.twitter.com/13SEorRS0V
Накануне в Сети появилась информация о госпитализации В.Мединского. В министерстве культуры РФ опровергли эту информацию, пояснив, что министр проходит плановый осмотр.