Мединский опроверг слухи о своей госпитализации

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Москва, 7 октября. Министр культуры РФ Владимир Мединский в своем Twitter опроверг информацию о госпитализации.

Владимир Мединский поблагодарил всех, кто за него искренне переживал, заявив, что его не легко «выбить из седла».

О госпитализации...

Разочарую тех, кто полагает, будто меня легко выбить из седла.

Работал и буду работать.



Ибо… https://t.co/7eQSmIdeAq — Владимир Мединский (@medinskiy_vr) October 6, 2017

В подтверждение того, что он не в больнице, министр также опубликовал фото из Пскова, где он находится данный момент.

А вот и Псков. Древний Кремль.

Путешествуйте по России! pic.twitter.com/13SEorRS0V — Владимир Мединский (@medinskiy_vr) October 6, 2017

Накануне в Сети появилась информация о госпитализации В.Мединского. В министерстве культуры РФ опровергли эту информацию, пояснив, что министр проходит плановый осмотр.