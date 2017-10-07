Тело девушки нашли на улице Ивановского в Томске

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Томск, 7 октября. В Томске обнаружено тело девушки, предположительно выпавшей с седьмого этажа жилого дома. Об этом со ссылкой на управление МВД России по региону сообщает сайт Tvtomsk.ru.

По данным издания, тело девушки обнаружили днем 6 октября у одного из домов по улице Ивановоского. Очевидцы утверждают, что погибшая могла выпасть из окна седьмого этажа. Девушка скончалась на месте.

В правоохранительных органов изданию сообщили, что сообщение об обнаружении тела поступило в 15.33 по местному времени (11.33 мск). Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.