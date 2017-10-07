Автомобиль вылетел с моста в Барнауле

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Барнаул, 7 октября. С моста на проспекте Калинина в Барнауле упала иномарка. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы происшествия.

Серьезное ДТП произошло в ночь на 7 октября. Автомобиль Kia сбил дорожное ограждение и упал с моста. Во время падения машина перевернулась на крышу. Иномарка получила серьезные повреждения. По данным местных СМИ, в ДТП никто не погиб. Данных о пострадавших нет.

На размещенных в паблике Barnaul 22 в социальной сети «ВКонтакте» снимках видно, что на место происшествия прибыли сотрудники полиции, врачи скорой помощи и спасатели.

Напомним, ранее сообщалось о страшном ДТП в Воронежской области, в котором погибли женщина и грудной ребенок.