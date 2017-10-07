Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
В небе над Китаем взорвались несколько метеоритов
Происшествия
Автомобиль вылетел с моста в Барнауле
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Автомобиль вылетел с моста в Барнауле

    6:44  7 Октября 2017
    44

    Автомобиль вылетел с моста в Барнауле

    Барнаул, 7 октября. С моста на проспекте Калинина в Барнауле упала иномарка. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы происшествия.

    Серьезное ДТП произошло в ночь на 7 октября. Автомобиль Kia сбил дорожное ограждение и упал с моста. Во время падения машина перевернулась на крышу. Иномарка получила серьезные повреждения. По данным местных СМИ, в ДТП никто не погиб. Данных о пострадавших нет.

    На размещенных в паблике Barnaul 22 в социальной сети «ВКонтакте» снимках видно, что на место происшествия прибыли сотрудники полиции, врачи скорой помощи и спасатели.

    Автомобиль вылетел с моста в Барнауле

    Напомним, ранее сообщалось о страшном ДТП в Воронежской области, в котором погибли женщина и грудной ребенок.

    Автор: Виталий Малясев
    #дтп #барнаул
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017 5498

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        86188

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107620

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30059

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44868
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Нобелевскую премию мира следовало присудить ВКС РФ – Косачев

        Нобелевскую премию мира следовало присудить ВКС РФ – Косачев

        0:46   7 Октября 2017
        141
        Сирия объявила о завершении операции против ИГ в Восточном Хомсе

        Сирия объявила о завершении операции против ИГ в Восточном Хомсе

        20:55   6 Октября 2017
        1987
        Обнародованы окончательные результаты референдума о независимости Каталонии

        Обнародованы окончательные результаты референдума о независимости Каталонии

        19:54   6 Октября 2017
        459
        Порошенко признался, что «реинтеграция» Донбасса развяжет руки ВСУ и поможет получить оружие

        Порошенко признался, что «реинтеграция» Донбасса развяжет руки ВСУ и поможет получить оружие

        19:26   6 Октября 2017
        874