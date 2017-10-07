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Трамп пожелал новому послу США Хантсману удачи в России
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    Трамп пожелал новому послу США Хантсману удачи в России

    7:04  7 Октября 2017
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    Трамп пожелал новому послу США Хантсману удачи в России

    Вашингтон, 7 октября. Президент США встретился с новым американским послом в России Джоном Хантсманом. Дональд Трамп пожелал ему удачи в работе по восстановлению отношений между двумя государствами.

    Представители пресс-службы американского лидера сообщили, что на встрече Трампа с Джоном Хантсманом присутствовала супруга посла — Мэри Кэй Хантсман. Президент США пожелал супругам всего хорошего по их прибытию в Москву для представления американской стороны, и в усилиях, которые направлены на улучшение отношений двух стран, сообщает «Газета.ру».

    Ранее сообщалось, что новому послу США в РФ сказали, что он говорит по-русски с китайским акцентом. 

    Автор: Алексей Громов
    #сша #трамп #хантсман
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