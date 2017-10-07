Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
В Марий Эл открыт новый автовокзал
Политика
Британские СМИ рассказали, что значит визит короля Салмана в Россию
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Британские СМИ рассказали, что значит визит короля Салмана в Россию

    6:23  7 Октября 2017
    146

    Британские СМИ рассказали, что значит визит короля Салмана в Россию

    Лондон, 7 октября. Первый в истории визит короля Саудовской Аравии в Россию говорит об укреплении позиций Москвы на Ближнем Востоке. Об этом со ссылкой на публикации в британских СМИ сообщает «Экономика сегодня».

    Иностранные эксперты отметили, что на встрече глав двух государств были достигнуты соглашения в области инвестиций и сфере поставок вооружений. Главным партнером Саудовской Аравии именно в этих областях считались США. Подтолкнуть Эр-Рияд к Москве могло то, что США ведет себя на Ближнем Востоке не решительно. Тогда как Россия заполняет этот пробел.

    Напомним, ранее глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил о возможности договориться с международным сообществом о снятии санкций против России. Министр отметил, что для достижения этой цели потребуются усилия и России и Саудовской Аравии, сообщает Газета.ru.

    Автор: Виталий Малясев
    #россия #саудовская аравия #ближний восток #салман бен абдель
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017 5496

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        86186

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107620

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30059

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44868
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Нобелевскую премию мира следовало присудить ВКС РФ – Косачев

        Нобелевскую премию мира следовало присудить ВКС РФ – Косачев

        0:46   7 Октября 2017
        141
        Сирия объявила о завершении операции против ИГ в Восточном Хомсе

        Сирия объявила о завершении операции против ИГ в Восточном Хомсе

        20:55   6 Октября 2017
        1987
        Обнародованы окончательные результаты референдума о независимости Каталонии

        Обнародованы окончательные результаты референдума о независимости Каталонии

        19:54   6 Октября 2017
        459
        Порошенко признался, что «реинтеграция» Донбасса развяжет руки ВСУ и поможет получить оружие

        Порошенко признался, что «реинтеграция» Донбасса развяжет руки ВСУ и поможет получить оружие

        19:26   6 Октября 2017
        874