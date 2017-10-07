Британские СМИ рассказали, что значит визит короля Салмана в Россию

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Лондон, 7 октября. Первый в истории визит короля Саудовской Аравии в Россию говорит об укреплении позиций Москвы на Ближнем Востоке. Об этом со ссылкой на публикации в британских СМИ сообщает «Экономика сегодня».

Иностранные эксперты отметили, что на встрече глав двух государств были достигнуты соглашения в области инвестиций и сфере поставок вооружений. Главным партнером Саудовской Аравии именно в этих областях считались США. Подтолкнуть Эр-Рияд к Москве могло то, что США ведет себя на Ближнем Востоке не решительно. Тогда как Россия заполняет этот пробел.

Напомним, ранее глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил о возможности договориться с международным сообществом о снятии санкций против России. Министр отметил, что для достижения этой цели потребуются усилия и России и Саудовской Аравии, сообщает Газета.ru.