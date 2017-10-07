Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
МЧС предупредило жителей Свердловской области об усилении ветра на выходных
Происшествия
В Кемерово оштрафовали занявшего парковку для инвалидов наглого водителя «Лэнд Крузера»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Кемерово оштрафовали занявшего парковку для инвалидов наглого водителя «Лэнд Крузера»

    5:35  7 Октября 2017
    38

    В Кемерово оштрафовали занявшего парковку для инвалидов наглого водителя «Лэнд Крузера»

    Кемерово, 7 октября. Благодаря фото очевидца сотрудники ГИБДД выписали крупный штраф владельцу внедорожника Toyota Land Cruiser 200, который занял парковочное место для инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

    Фото нарушения присылал один из участников проекта «Мобильный патруль». На снимке был запечатлен занимающий парковочное место для инвалидов у одного из торговых центров город внедорожник Toyota Land Cruiser 200. В ведомстве отмечают, что вокруг было много свободных мест, но автолюбитель предпочел занять парковку для инвалидов.

    Сотрудники ГИБДД установили владельца автомобиля и выписали ему штраф в пять тысяч рублей.

    Автор: Виталий Малясев
    #гибдд #парковка #кемерово #штраф
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017 5361

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        86113

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107614

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30056

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44865
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Нобелевскую премию мира следовало присудить ВКС РФ – Косачев

        Нобелевскую премию мира следовало присудить ВКС РФ – Косачев

        0:46   7 Октября 2017
        98
        Сирия объявила о завершении операции против ИГ в Восточном Хомсе

        Сирия объявила о завершении операции против ИГ в Восточном Хомсе

        20:55   6 Октября 2017
        1906
        Обнародованы окончательные результаты референдума о независимости Каталонии

        Обнародованы окончательные результаты референдума о независимости Каталонии

        19:54   6 Октября 2017
        443
        Порошенко признался, что «реинтеграция» Донбасса развяжет руки ВСУ и поможет получить оружие

        Порошенко признался, что «реинтеграция» Донбасса развяжет руки ВСУ и поможет получить оружие

        19:26   6 Октября 2017
        813