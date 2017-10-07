В Кемерово оштрафовали занявшего парковку для инвалидов наглого водителя «Лэнд Крузера»

В Избранное

Кемерово, 7 октября. Благодаря фото очевидца сотрудники ГИБДД выписали крупный штраф владельцу внедорожника Toyota Land Cruiser 200, который занял парковочное место для инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Фото нарушения присылал один из участников проекта «Мобильный патруль». На снимке был запечатлен занимающий парковочное место для инвалидов у одного из торговых центров город внедорожник Toyota Land Cruiser 200. В ведомстве отмечают, что вокруг было много свободных мест, но автолюбитель предпочел занять парковку для инвалидов.

Сотрудники ГИБДД установили владельца автомобиля и выписали ему штраф в пять тысяч рублей.