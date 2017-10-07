Нетрезвый участник ДТП пытался скрыться от сотрудников ГИБДД в Иркутске

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Иркутск, 7 октября. Сотрудники ГИБДД задержали пытавшегося скрыться нетрезвого участника ДТП в Иркутске. Об этом со ссылкой на УМВД по Иркутской области сообщает «Ирсити.ру».

По данным издания, 53-летний автолюбитель за рулем Toyota Duet не выбрал безопасную дистанцию движения и столкнулся Toyota Corona. После ДТП мужчина попытался скрыться. Завязалась погоня, в результате которой сотрудники ГИБДД остановили машину предполагаемого виновника аварии.

Автоинспекторы заподозрили, что мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Но пройти медицинское освидетельствование автолюбитель отказался и был задержан.