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Нетрезвый участник ДТП пытался скрыться от сотрудников ГИБДД в Иркутске
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    Нетрезвый участник ДТП пытался скрыться от сотрудников ГИБДД в Иркутске

    5:19  7 Октября 2017
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    Нетрезвый участник ДТП пытался скрыться от сотрудников ГИБДД в Иркутске

    Иркутск, 7 октября. Сотрудники ГИБДД задержали пытавшегося скрыться нетрезвого участника ДТП в Иркутске. Об этом со ссылкой на УМВД по Иркутской области сообщает «Ирсити.ру».

    По данным издания, 53-летний автолюбитель за рулем Toyota Duet не выбрал безопасную дистанцию движения и столкнулся Toyota Corona. После ДТП мужчина попытался скрыться. Завязалась погоня, в результате которой сотрудники ГИБДД остановили машину предполагаемого виновника аварии.

    Автоинспекторы заподозрили, что мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Но пройти медицинское освидетельствование автолюбитель отказался и был задержан.

    Автор: Виталий Малясев
    #дтп #иркутск #пьяный водитель
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