Военный вертолет разбился в Мексике, погибли 7 человек

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Мехико, 7 октября. Военный вертолет Bell 412 потерпел крушение в Мексике, погибли семь военнослужащих. Об этом сообщает военное ведомство страны.

Трагедия произошла в штате Дуранго. Военный вертолет Bell 412 свершал тренировочный полет, на борту боевой машины находились два члена экипажа и шесть военнослужащих.

Из обломков вертолета был извлечен один из пострадавших. Его с тяжелыми травмами доставили в больницу. Тела погибших до сих пор остаются под горящим корпусом вертолета.

Напомним, ранее сообщалось о падении из кабины вертолета в США неизвестного мужчины. Тело погибшего нашли в Тихом океане, в полутора километрах от Малибу, штат Калифорния, сообщает Газета.ru.