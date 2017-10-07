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Военный вертолет разбился в Мексике, погибли 7 человек
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    Военный вертолет разбился в Мексике, погибли 7 человек

    4:38  7 Октября 2017
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    Военный вертолет разбился в Мексике, погибли 7 человек

    Мехико, 7 октября. Военный вертолет Bell 412 потерпел крушение в Мексике, погибли семь военнослужащих. Об этом сообщает военное ведомство страны.

    Трагедия произошла в штате Дуранго. Военный вертолет Bell 412 свершал тренировочный полет, на борту боевой машины находились два члена экипажа и шесть военнослужащих.

    Из обломков вертолета был извлечен один из пострадавших. Его с тяжелыми травмами доставили в больницу. Тела погибших до сих пор остаются под горящим корпусом вертолета.

    Напомним, ранее сообщалось о падении из кабины вертолета в США неизвестного мужчины. Тело погибшего нашли в Тихом океане, в полутора километрах от Малибу, штат Калифорния, сообщает Газета.ru.

    Автор: Виталий Малясев
    #вертолет #крушение #погибшие #мексика
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