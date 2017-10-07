Автомобиль врезался в строй военных в США, погибли два человека

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Вашингтон, 7 октября. В результате наезда автомобиля на группу американских военнослужащих на тренировочной базе Форт Джексон, штат Южная Каролина погибли два военнослужащих, шесть человек получили травмы. Об этом сообщает командование базы.

В строй военнослужащих врезался военный транспорт. Модель автомобиля и его модификация не уточняются. В результате инцидента погибли два человека, шесть получили ранения, двое из них находятся в критическом состоянии.

Командир базы генерал-майор Пит Джексон в микроблоге в Twitter выразил соболезнования в связи произошедшим и заверил, что расследование инцидента уже начато.