Эксперт рассказал о планах США расчленить Сирию на пять частей

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Москва, 7 октября. США стремятся расчленить Сирию на пять отдельных государств. Такое мнение в эфире телепередачи «Теория заговора» на телеканале «Звезда» озвучил доктор исторических наук Саркис Цатурян.

«Американцы ставят своей целью расчленить Сирию как минимум на пять государств. Задача Российской Федерации - предотвратить раздел САР», — заявил Цатурян.

По мнению ученого, расправившись с Сирией, США направят в Европу «курдскую нефть» и «курдский газ». Но такой сценарий не отвечает интересам России.

Напомним, ранее сообщалось о захвате группы боевиков террористической организации ИГИЛ1 (запрещена на территории РФ) органами госбезопасности САР. Вместе с боевиками сирийским спецслужбам удалось получить материалы, доказывающие факт сотрудничества террористической группировки с Соединенными Штатами.

1 Организация запрещена на территории РФ.