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В подмосковном Нахабино увековечили подвиг саперов в Сирии
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    В подмосковном Нахабино увековечили подвиг саперов в Сирии

    3:53  7 Октября 2017
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    В подмосковном Нахабино увековечили подвиг саперов в Сирии

    Москва, 7 октября. В Международном противоминном центре Вооруженных сил РФ в подмосковном Нахабино открылся памятник воинам-саперам. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

    В церемонии открытия участвовали зам начальника инженерных войск ВС РФ генерал-майор Константин Смешко, ветераны и участники 2-й международной конференции по вопросам гуманитарного разминирования и противодействия самодельным взрывным устройствам.

    «Сегодня, открывая этот памятник, мы отдаем дань уважения как российским саперам, так и специалистам по разминированию во всем мир», — цитирует слова Константина Смешко пресс-служба МО РФ.

    Генерал-майор подчеркнул, что Международному противоминному центру исполнилось три года, и отметил, что специалисты Центра достойно проявили себя на территории России и за рубежом. На открытии саперы продемонстрировали принципы разминирования самодельных взрывных устройств, которые применяют боевики в Сирии.

    Напомним, во 2-й международной конференции по вопросам гуманитарного разминирования участвуют представители 20 стран и трех международных организаций: Международный Красный Крест, Женевский международный центр гуманитарного разминирования и Служба ООН по вопросам противоминной деятельности.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сирия #памятник #подмосковье #саперы
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