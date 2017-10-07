Сирия: артиллерия САА обстреляла позиции террористов в Аль-Кунейтре

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Дамаск, 7 октября. Артиллерия Сирийской арабской армии (САА) накрыла плотным огнем позиции террористов в северной части провинции Аль-Кунейтра. Об этом сообщает агентство Fars news.

По данным агентства, артиллерийские подразделения сирийской армии накрыли плотным артиллерийским огнем позиции террористов Аль-Кунейтра. Огонь велся по двум главным оплотам боевиков в северной части провинции.

Напомним, ранее стало известно, что подразделения Сирийской арабской армии при поддержке штурмовых вертолетов ВКС РФ освободили от террористов район Аль-Хазм в провинции Хомс. Кроме того, в результате завершившейся в пятницу операции, подразделениям САА удалось осадить захваченный террористами ИГИЛ1 (организация запрещена на территории РФ) город Аль-Каратайн с трех сторон. В настоящее время территория вокруг населенного пункта освобождена от боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.