Песков рассказал о планах Владимира Путина на день рождения

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Москва, 7 октября. В свой день рождения в субботу президент России Владимир Путин проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков рассказал о том, как Владимир Путин отпразднует 65-летний юбилей. По словам пресс-секретаря, президент по традиции проводит день рождения в кругу родных и близких, иногда с коллегами по работе. На 7 октября у Путина запланирована «вереница телефонных разговоров». Также президент проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности.

«И в середине дня у президента запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности», — сообщил Дмитрий Песков.

Подобные совещания проводятся еженедельно. На них постоянные члены Совета безопасности обсуждают острые вопросы внутренней и международной повестки.