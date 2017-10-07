Пентагон полагает, что действия САА при поддержке ВКС РФ не приведут к разгрому ИГ

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Вашингтон, 7 октября. Действия сирийской армии, которую поддерживают ВКС России, не приведут к полному уничтожению террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России), считают в Пентагоне. Соответствующее заявление было сделано официальным представителем Пентагона Эриком Пэхоном.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что американская военная база в Эт-Танфе превратилась в «черную дыру», из которой периодически совершают свои вылазки боевики ИГ. Он также напомнил, что после вступления в борьбу с ИГ российской авиации, территория, контролируемая террористами, сократилась до 10%.

«Усилия авторитарного режима Асада, России и Ирана вряд ли приведут к полному и окончательному поражению группировки ИГИЛ1, даже если они смогут временно занять некоторую территорию», – ответил на это представитель американского оборонного ведомства, пишет ТАСС.

Как отметил Пэхон, американские войска на территории Сирии «ведут борьбу с терроризмом» и намерены продолжать оказывать помощь своим партнерам, пока ИГ представляет угрозу.

Конашенков напомнил, что даже спустя два года после вступления в борьбу с ИГ сил международной коалиции к 30 сентября 2015 почти 90% территории Сирии находились в руках террористов.

«Вся военная «стратегия» США тогда заключалась в созерцании наступления «халифата», вооружении головорезов под видом помощи «сирийской оппозиции» и подсчетах количества дней до свержения законной власти Сирии», – подчеркнул представитель Минобороны РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.