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Новости Сирии
Пентагон полагает, что действия САА при поддержке ВКС РФ не приведут к разгрому ИГ
Новости Сирии
Пентагон полагает, что действия САА при поддержке ВКС РФ не приведут к разгрому ИГ
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    Пентагон полагает, что действия САА при поддержке ВКС РФ не приведут к разгрому ИГ

    2:57  7 Октября 2017
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    Пентагон полагает, что действия САА при поддержке ВКС РФ не приведут к разгрому ИГ

    Вашингтон, 7 октября. Действия сирийской армии, которую поддерживают ВКС России, не приведут к полному уничтожению террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России), считают в Пентагоне. Соответствующее заявление было сделано официальным представителем Пентагона Эриком Пэхоном.

    Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что американская военная база в Эт-Танфе превратилась в «черную дыру», из которой периодически совершают свои вылазки боевики ИГ. Он также напомнил, что после вступления в борьбу с ИГ российской авиации, территория, контролируемая террористами, сократилась до 10%.

    «Усилия авторитарного режима Асада, России и Ирана вряд ли приведут к полному и окончательному поражению группировки ИГИЛ1, даже если они смогут временно занять некоторую территорию», – ответил на это представитель американского оборонного ведомства, пишет ТАСС.  

    Как отметил Пэхон, американские войска на территории Сирии «ведут борьбу с терроризмом» и намерены продолжать оказывать помощь своим партнерам, пока ИГ представляет угрозу.

    Конашенков напомнил, что даже спустя два года после вступления в борьбу с ИГ сил международной коалиции к 30 сентября 2015 почти 90% территории Сирии находились в руках террористов.

    «Вся военная «стратегия» США тогда заключалась в созерцании наступления «халифата», вооружении головорезов под видом помощи «сирийской оппозиции» и подсчетах количества дней до свержения законной власти Сирии», – подчеркнул представитель Минобороны РФ.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Зарубин
    #сирия #иг #саа #пентагон #конашенков #вкс #пэхон
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