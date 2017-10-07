Сирия: на улицах Дамаска появились поздравления с днем рождения Владимиру Путину

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Дамаск, 7 октября. На улицах сирийской столицы появились поздравления с днем рождения президента России Владимиру Путину. Фотографию одной из поздравительных надписей в социальной сети Facebook разместил член Общественной палаты РФ Евгений Примаков.

На снимке запечатлено граффити на одной из стен в Дамаске. На рисунке изображены российский и сирийский флаги, и надпись на арабском и английском языках.

«С днем рождения защитник Путин», — гласит надпись.

Напомним, ранее Минобороны России отчиталось о восстановлении мирной жизни в тех районах Сирии, где еще недавно проходили венные действия. В торжественной обстановке в населенный пункт Флита в провинции Дамаск вернулись 5 тыс. мирных жителей. Продолжается работа с Комитетами национального примирения зон деэскалации, мирным жителям продолжает оказываться гуманитарная помощь.