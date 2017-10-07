Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Пентагон полагает, что действия САА при поддержке ВКС РФ не приведут к разгрому ИГ
Весь мир
Сирия: на улицах Дамаска появились поздравления с днем рождения Владимиру Путину
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: на улицах Дамаска появились поздравления с днем рождения Владимиру Путину

    2:47  7 Октября 2017
    48

    Сирия: на улицах Дамаска появились поздравления с днем рождения Владимиру Путину

    Дамаск, 7 октября. На улицах сирийской столицы появились поздравления с днем рождения президента России Владимиру Путину. Фотографию одной из поздравительных надписей в социальной сети Facebook разместил член Общественной палаты РФ Евгений Примаков.

    На снимке запечатлено граффити на одной из стен в Дамаске. На рисунке изображены российский и сирийский флаги, и надпись на арабском и английском языках.

    «С днем рождения защитник Путин», — гласит надпись.

     

    Напомним, ранее Минобороны России отчиталось о восстановлении мирной жизни в тех районах Сирии, где еще недавно проходили венные действия. В торжественной обстановке в населенный пункт Флита в провинции Дамаск вернулись 5 тыс. мирных жителей. Продолжается работа с Комитетами национального примирения зон деэскалации, мирным жителям продолжает оказываться гуманитарная помощь.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #россия #сирия #день рождения
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017 5238

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        86063

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107611

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30054

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44861
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Нобелевскую премию мира следовало присудить ВКС РФ – Косачев

        Нобелевскую премию мира следовало присудить ВКС РФ – Косачев

        0:46   7 Октября 2017
        63
        Сирия объявила о завершении операции против ИГ в Восточном Хомсе

        Сирия объявила о завершении операции против ИГ в Восточном Хомсе

        20:55   6 Октября 2017
        1805
        Обнародованы окончательные результаты референдума о независимости Каталонии

        Обнародованы окончательные результаты референдума о независимости Каталонии

        19:54   6 Октября 2017
        412
        Порошенко признался, что «реинтеграция» Донбасса развяжет руки ВСУ и поможет получить оружие

        Порошенко признался, что «реинтеграция» Донбасса развяжет руки ВСУ и поможет получить оружие

        19:26   6 Октября 2017
        741