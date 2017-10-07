Сирия: Минобороны РФ отчиталось о восстановлении мирной жизни в стране

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Москва, 7 октября. В Сирии продолжает работа по восстановлению мирной жизни и нормализации обстановки в населенных пунктах, где еще недавно шли военные столкновения. Об этом сообщает Минобороны России.

Как сообщили представители Центра примирения враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике, ведется работа с Комитетами национального примирения зон деэскалации для создания благоприятных условий по возвращению беженцев и перемещенных лиц в свои дома.

В торжественной обстановке прошла процедура возвращения примерно 5 тысяч жителей населенного пункта Флита (провинция Дамаск) в свои дома. В мероприятии приняли участие российские офицеры Центра примирения.

Кроме того, министерство обороны РФ продолжает оказывать гуманитарную помощь населению в зонах деэскалации, а также за их пределами.

Так, российские офицеры Центра по примирению враждующих сторон провели три гуманитарные акции – в провинции Дамаск, провинции Алеппо и провинции Хама. В общей сумме было доставлено и роздано населению более 10 тонн продовольствия.