Глава МИД Саудовской Аравии сообщил о скорой отмене санкций против России

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Москва, 7 октября. Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр предположил, что с России в скором времени могут быть сняты международные санкции. Свое мнение министр высказал в интервью телеканалу «Россия 24».

Отвечая на вопрос о перспективах сотрудничества России и Саудовской Аравии в условиях возможного ужесточения санкций, Адель аль-Джубейр заметил, что санкции скоро могут быть сняты.

«Думаем, что можно договориться в международном сообществе о снятии санкций. Я считаю, что это скоро должно произойти», — сообщил министр.

Адель аль-Джубейр подчеркнул, что Саудовская Аравия сотрудничает с Россией как с дружественной страной, и отметил, что не считает инвестиции в РФ нарушением международного права.

Напомним, Адель аль-Джубейр прибыл в Россию в составе делегации короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза аль Сауда. После встречи монарха с президентом РФ Владимиром Путиным министр заявил, что отношения между странами «достигли исторического момента», сообщает Газета.ru.